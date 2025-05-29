Новости Харькова — главное за 29 мая: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:13
Ночью «Шахеды» атаковали Балаклею
Ночью в Харьковской области был очередной массированный налет российских «Шахедов». Тревогу из-за беспилотников и в Харькове, и в области дали в 23:33. Воздушные силы ВСУ предупредили, что группа БпЛА появилась на границе Сумской и Харьковской областей.
В течение ночи перерывов не было — отбой прозвучал только под утро — в 04:20. При этом жителей Харькова будили дополнительным воем сирен в районе полуночи — по сообщениям мониторинговых каналов в этот момент «Шахеды» приближались к Рогани. Однако в городе их не слышали и взрывов не было. Взрывы были в другой части региона — массированной атаке подверглась Балаклея.
«В результате массированной атаки на город зафиксировано 10 ударов БпЛА. Среди объектов, по которым пришлись удары, – промышленная зона города. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется», — написал начальник местной ГВА Виталий Карабанов 02:35 ночи.
По состоянию на 07:13 тревоги в Харькове и области нет.
Читайте также: Сегодня 29 мая: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, прилеты, тревога, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 29 мая: как прошла ночь»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 07:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".