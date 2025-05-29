Новости Харькова — главное за 29 мая: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:13

Ночью «Шахеды» атаковали Балаклею

Ночью в Харьковской области был очередной массированный налет российских «Шахедов». Тревогу из-за беспилотников и в Харькове, и в области дали в 23:33. Воздушные силы ВСУ предупредили, что группа БпЛА появилась на границе Сумской и Харьковской областей.

В течение ночи перерывов не было — отбой прозвучал только под утро — в 04:20. При этом жителей Харькова будили дополнительным воем сирен в районе полуночи — по сообщениям мониторинговых каналов в этот момент «Шахеды» приближались к Рогани. Однако в городе их не слышали и взрывов не было. Взрывы были в другой части региона — массированной атаке подверглась Балаклея.

«В результате массированной атаки на город зафиксировано 10 ударов БпЛА. Среди объектов, по которым пришлись удары, – промышленная зона города. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется», — написал начальник местной ГВА Виталий Карабанов 02:35 ночи.

По состоянию на 07:13 тревоги в Харькове и области нет.