Враг подтягивает резервы в приграничье, но Харькову это не угрожает — ВСУ 📹

Спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин в эфире нацмарафона подробно рассказал о ситуации во всех локациях фронта на Харьковском направлении: районах Липцев, Волчанска, Двуречной и в приграничье.

«Я могу подтвердить, что не соответствует действительности информация о 50-тысячной группировке, которую якобы враг стянул под Харьковщину с целью наступления на Харьков и чтобы прорвать нашу линию обороны. Но такая информация, мы знаем, была у некоторых западных медиа и ее подхватили во многих украинских Telegram-каналах… Что сейчас делают россияне на Харьковском направлении. Мы фиксируем то, что россияне сейчас очень активно проводят ротацию и замену личного состава, который вовлечен в штурмовые действия именно на передовой. Также мы отмечаем, что враг подтягивает и накапливает резервы в приграничных районах с Харьковщиной, но это происходит не в том количестве, чтобы угрожать непосредственно Харькову и создать угрозу прорыва нашей обороны», — сказал Шамшин.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Говоря конкретно о различных локациях на Харьковском направлении, спикер ОТГ «Харьков» сообщил: ситуация в районе Липцев остается полностью контролируемой Силами обороны. Массированная атака россиян несколько недель назад с использованием бронетехники не достигла своих целей. По врагу отработали изо всех видов оружия, участники штурма понесли большие потери и были вынуждены отступить.

«Поэтому сейчас ситуация в районе Липцев полностью контролируется Силами обороны Украины. И я думаю, что так будет и навсегда», — отметил Шамшин.

Более напряженная обстановка в районе Волчанска — там россияне продолжают давление и штурмуют фактически ежедневно и в самом Волчанске и в соседних селах. Атакуют в основном группами от трех до 10 человек, используют мотоциклы и квадроциклы.

«Очень часто такие истории для российских штурмовиков заканчиваются для нас очень хорошим образом, а они на самом деле превращаются в хороших россиян. При этом сам Волчанск россияне продолжают стирать с лица земли. Там не осталось уже практически ничего. Город уничтожен под фундамент. При этом его продолжают равнять с землей из артиллерии разных калибров, реактивных систем залпового огня, тяжелых огнеметных систем. И конечно, там очень активно работают вражеские дроны», — описал происходящее спикер ОТГ «Харьков».

Ситуацию в районе Двуречной он назвал сложной. Там враг пытается удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол, чтобы создать угрозу Купянску с севера.

«Активные штурмовые действия продолжаются уже очень давно. Но чтобы создать настоящую, реальную угрозу для Купянска, россиянам необходимо навести понтонные переправы. Этого, вопреки многочисленным попыткам, сделать им никак не удается. Обычно такая спецтехника уничтожается либо при приближении к берегу, либо при раскладывании понтонов. Поэтому логистика на западный берег Оскола у россиян максимально усложнена. И это, собственно, мешает им создать реальную угрозу для Купянска. Потому что пока не будет качественной у врага логистики на том берегу, рассчитывать им на какие-нибудь дальнейшие успехи, наверное, не стоит», — подытожил Шамшин.