Аналитики фиксировали продвижение ВС РФ у Волчанска: что говорят в ВСУ (видео)
Аналитики DeepState и Института изучения войны в последние дни сообщали, что у ВС РФ есть некоторые успехи в районе села Тихое и в самом Волчанске. На местах это не подтверждают.
«Силы обороны Украины достаточно грамотно выстроили свою оборону. Учитывая определенную географическую преграду, а именно реку Волчья, которая разделяет город Волчанск, врагу не удается добиться какого-либо успеха в продвижении на севере Харьковщины. Также следует отметить, что Силы обороны Украины удерживают контроль над логистическими путями врага. Как только мы видим передвижение вражеской бронетехники или легкой техники (это обычно автомобильная техника советского образца), наша артиллерия и наши операторы дронов успешно и результативно врага поражают. И таким образом, говорим ли мы говорим о фланговых попытках врага придвинуться в Волчанске в районе Тихого, или мы говорим о попытках продвижения в самом Волчанске — по состоянию на сегодняшний день они безуспешны. Город Волчанск остается и будет под украинским флагом», — заявил в эфире нацмарафона офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады с позывным «Историк».
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он также прокомментировал сообщения о накоплении россиянами сил у границы с Харьковщиной.
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«По состоянию на сегодня из донесений нашей разведки, а также той информации, которую мы получаем от смежных подразделений, с которыми сотрудничаем, информации от высшего военного командования, мы не можем утверждать, что враг осуществляет накопление именно на нашем направлении. У него проходят определенные плановые ротации своих сил и средств, мы это видим. Если говорить о том, что формируется какая-то группировка, которая массово могла бы пойти в штурмовые действия, мы сегодня это констатировать не можем. То есть, скорее речь идет об определенных информационных кампаниях, которые враг проводит против наших граждан. И поэтому стоит доверять проверенным источникам, официальным источникам Сил обороны Украины, которые на сегодня не могут констатировать формирование какой-то ударной группировки на севере Харьковщины», — подытожил Историк.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: DeepState, isw, война, волчанск, наступ, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 08:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики DeepState и Института изучения войны в последние дни сообщали, что у ВС РФ есть некоторые успехи в районе села Тихое и в самом Волчанске. На местах это не подтверждают".