Продвижение ВС РФ на севере Харьковщины: в DeepState сообщили подробности
Команда аналитиков «DeepState» прокомментировала изменения, которые внесла на свою карту накануне.
Речь идет о продвижении оккупантов в районе села Тихое под Волчанском. Там аналитики перевели часть территории на востоке от Волчанска из «серой» зоны в статус территории, которая находится под российским контролем.
«Вчера на карте боевых действий произошли изменения северо-восточнее Тихого. Первые серьезные попытки начались еще 13-15 апреля, когда кацапы пару дней подряд проводили штурмовые действия. В это время произошли первые продвижения врага. А в последние недели противник редко, но пытался улучшить тактическое положение, что ему и удалось», — пояснили в DeepState.
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Действительно в последние недели и Генштаб ВСУ, и спикеры отдельных бригад и ОТГ «Харьков» сообщали об активизации российских штурмов именно в районе Волчанска. По мнению аналитиков, цель противника — «получив по зубам в Волчанске, попытаться обойти слева или справа». Так что идут штурмы правого фланга Сил обороны.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: DeepState, война, волчанск, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 07:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда аналитиков «DeepState» прокомментировала изменения, которые внесла на свою карту накануне".