Команда аналитиков «DeepState» днем ​​26 мая обновила карту фронта, сообщив о продвижении армии РФ на Харьковском направлении.

В частности, на карте аналитиков видно, что противник имел успех вблизи села Тихое.

Отметим, что село Тихое находится у восточных окрестностей Волчанска.

Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) 20 июня в прошлом году сообщал, что Силы обороны отбили село Тихое на Харьковщине. О потере контроля за этим населенным пунктом информировали российские источники. Однако, по данным украинских аналитиков из «DeepStatе», это село и не переходила под контроль оккупантов.

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