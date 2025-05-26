Live
  • Пн 26.05.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.51
  • EUR 46.99

Враг продвинулся на севере Харьковщины – карта DeepState

Фронт 13:16   26.05.2025
Виктория Яковенко
Враг продвинулся на севере Харьковщины – карта DeepState Фото: DeepState

Команда аналитиков «DeepState» днем ​​26 мая обновила карту фронта, сообщив о продвижении армии РФ на Харьковском направлении.

В частности, на карте аналитиков видно, что противник имел успех вблизи села Тихое.

село Тихое
Карта DeepState за 25 мая
село Тихо3
Карта DeepState за 24 мая

Отметим, что село Тихое находится у восточных окрестностей Волчанска.

Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) 20 июня в прошлом году сообщал, что Силы обороны отбили село Тихое на Харьковщине. О потере контроля за этим населенным пунктом информировали российские источники. Однако, по данным украинских аналитиков из «DeepStatе», это село и не переходила под контроль оккупантов.

Читайте также: ISW оценил ситуацию у границы с Харьковщиной и ответил Медведеву

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Минимум 13 БпЛА атаковали пригород Харькова: пожар еще тушат (фото)
Минимум 13 БпЛА атаковали пригород Харькова: пожар еще тушат (фото)
26.05.2025, 10:37
Новости Харькова — главное 26 мая: поймали наводчиков, удар БпЛА по Васищево
Новости Харькова — главное 26 мая: поймали наводчиков, удар БпЛА по Васищево
26.05.2025, 13:18
Враг продвинулся на севере Харьковщины – карта DeepState
Враг продвинулся на севере Харьковщины – карта DeepState
26.05.2025, 13:16
Данные ХОВА: на Харьковщине было нашествие «Молний», 11 «Шахедов» и «Гераней»
Данные ХОВА: на Харьковщине было нашествие «Молний», 11 «Шахедов» и «Гераней»
26.05.2025, 08:42
Массированные удары БпЛА по пригороду Харькова ночью: куда прилетело
Массированные удары БпЛА по пригороду Харькова ночью: куда прилетело
26.05.2025, 08:27
В Харькове и области во вторник будет опасная погода – предупреждение
В Харькове и области во вторник будет опасная погода – предупреждение
26.05.2025, 13:39

Новости по теме:

14:24
Почему заголовки о «наступлении на Харьковщину» – фейк, объяснил DeepState
20:10
«Хартия» и 92 ОШБр освободили «Берлин»: обзор фронта (видео)
07:42
Успех есть у Сил обороны Украины на севере от Харькова — DeepState
13:48
Потерял ли враг интерес к Купянску: данные DeepState (видео)
16:47
Враг продвинулся на Харьковщине – карта DeepState

Вы читали новость: «Враг продвинулся на севере Харьковщины – карта DeepState»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 13:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда аналитиков «DeepState» днем ​​26 мая обновила карту фронта, сообщив о продвижении армии РФ на Харьковском направлении.".