Враг продвинулся на севере Харьковщины – карта DeepState
Фото: DeepState
Команда аналитиков «DeepState» днем 26 мая обновила карту фронта, сообщив о продвижении армии РФ на Харьковском направлении.
В частности, на карте аналитиков видно, что противник имел успех вблизи села Тихое.
Отметим, что село Тихое находится у восточных окрестностей Волчанска.
Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) 20 июня в прошлом году сообщал, что Силы обороны отбили село Тихое на Харьковщине. О потере контроля за этим населенным пунктом информировали российские источники. Однако, по данным украинских аналитиков из «DeepStatе», это село и не переходила под контроль оккупантов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: DeepState, война, карта, продвижение, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 13:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда аналитиков «DeepState» днем 26 мая обновила карту фронта, сообщив о продвижении армии РФ на Харьковском направлении.".