ISW: украинские силы отбили часть территории под Волчанском на Харьковщине

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Силы обороны отбили село Тихое и районы в центральной и южной частях Старицы на Харьковщине.

«Сообщается, что украинские войска недавно отбили Тихое (по данным украинских аналитиков из DeepStatе, это село и не переходило под контроль оккупантов — Ред.) и продвинулись в другие районы к северо-востоку от Харькова на фоне продолжающихся российских наступательных операций на севере Харьковской области 19 июня», — проинформировали аналитики Института изучения войны.

Об утрате контроля над Тихим сообщили российские источники. В то же время геолоцированные кадры подтверждают, что Силы обороны недавно отбили районы в южной и центральной части Старицы (к юго-западу от Волчанска).

«А украинский батальон, действовавший в этом районе, сообщил 10 и 18 июня, что он отбил позиции возле Старицы», — прокомментировали в ISW.

Также со ссылкой на спикера ОТГВ «Харьков» Юрия Повха аналитики проинформировали: «Украинские силы «заблокировали» десятки российских солдат в неустановленном укрепрайоне в Волчанске».

«ISW недавно наблюдал сообщения о том, что украинские силы окружили до 200 российских военнослужащих на Волчанском агрегатном заводе в центральной части города, хотя Повх в своем комментарии не назвал Агрегатный завод», — уточнили в ISW.

При этом аналитики считают, что россияне попытаются контратаковать в Волчанске в ближайшее время.

«Украинский источник сообщил 18 июня, что российские войска нанесли удар по Волчанску 13 управляемыми планирующими бомбами в течение одного часа, что указывает на то, что российские войска могут подготовиться к ограниченному наступлению на Волчанск в ближайшие дни. Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продолжали продвигаться в пределах северной части Волчанска и в направлении Тихого, но ISW не увидел подтверждения этим утверждениям. Один блогер заявил, что информации о Волчанске мало, поскольку большая часть информации является старыми новостями и сообщается с «положительным уклоном», — отметили аналитики.

По их данным, интенсивность контратак Сил обороны в районе Глубокого на севере от Харькова несколько снизилась, но в целом активность боев здесь остается высокой.