В РФ техника дорогая, солдаты дешевые. Битва за Волчанск стала мясорубкой
Спустя месяц после начала наступления РФ на север Харьковской области поле боя в Волчанске и его окрестностях стало чрезвычайно опасным для российской бронетехники. Поэтому теперь российская пехота идет в бой пешком и гибнет в огромных количествах, когда украинские беспилотники и артиллерия бьют по ней, пишет Forbes.
Недаром этой весной и летом число потерь среди россиян – как раненых, так и убитых – возросло. Общее число жертв теперь может превысить полмиллиона. Собственные потери Украины гораздо ниже.
Как ни странно, эта кровавая баня не предвещает скорого окончания войны. Кремль каждый месяц набирает и проводит поверхностную подготовку около 30 000 новых военнослужащих – ровно столько, чтобы покрывать хорошие ежемесячные потери.
Таким образом, даже несмотря на то, что россияне гибнут в шокирующих количествах в Волчанске, российская армия продолжает пополнять существующие подразделения и даже формировать новые. «Они готовят новые силы для будущих наступлений», — объяснил оператор беспилотников украинской морской пехоты с позывным Кригсфоршер, поддерживающий украинскую 82-ю десантно-штурмовую бригаду.
Волчанск стал первой крупной целью нового наступления РФ. Но российская северная группировка войск, насчитывавшая десятки тысяч солдат, так и не прошла глубже.
Сегодня Волчанск является полем гибели пехоты, и большая часть смертей приходится на русских. «Русские используют только пехоту без бронетехники», — написал Кригсфоршер.
Дело не в том, что у российских вооруженных сил нет машин, которые, подобно американским «Страйкерам» украинской 82-й десантно-штурмовой бригады, оптимизированы для хаотичных городских боев. Российские колесные бронетранспортеры БТР-82 во многом похожи на колесные «Страйкеры», хотя и менее сложны.
У России «есть бронетехника… которая идеально подходит для боевых действий в городе (по крайней мере, для [медицинской] эвакуации)», — отметил Кригсфоршер. — Но они этого не делают.
«Их выбор использовать пехоту без брони странен», — писал Кригсфоршер. На самом деле, это имеет извращенный смысл – особенно для российских командиров, которые не придают большого значения жизням своих солдат.
За 28 месяцев тяжелых боев российская армия потеряла около 4000 бронетранспортеров и боевых машин пехоты — двух типов бронетехники, которые доставляют войска в бой. Это в среднем около 150 уничтоженных российских БТР и более тяжелых БМП в месяц, как подтвердили аналитики Oryx.
Потери Украины гораздо меньше: около тысячи БТР и БМП с момента вторжения РФ в феврале 2022 года. Это примерно 30 машин в месяц.
Уровень потерь РФ быстро растет. Благодаря свежим партиям артиллерийских снарядов американского производства, а также расширению производства взрывоопасных дронов, украинские бригады наконец-то получили огневую мощь, необходимую им для поражения каждой российской машины, которую засекут их разведывательные дроны. Это серьезное изменение по сравнению с этой весной, когда украинцы часто обнаруживали российские машины, но им было нечем по ним стрелять.
По словам аналитика Эндрю Перпетуа, который подсчитывает потери техники в Украине, в мае потери российской техники выросли до ошеломляющих 288 БТР и БМП. «Это только то, что мы могли увидеть и посчитать», — подчеркнула Перпетуя.
Проблема для РФ заключается в том, что ее промышленность может производить или восстанавливать из долгосрочного хранения всего около тысячи БТР и БМП в год . Это четверть машин, которые понадобятся военным через год, если они будут продолжать терять их такими же темпами.
Очевидно, что на российское командование оказывают растущее давление с требованием сохранить свою тяжелую бронетехнику. Все больше российских штурмовых групп едут в бой на мотоциклах или вездеходах, которые немногим лучше тяжелых тележек для гольфа. И это те счастливчики, у которых вообще есть транспорт.
Конечно, квадроциклы тоже уязвимы. Солдат на видео указывает на один квадроцикл с обширными осколочными повреждениями — шрамами от украинского удара, в результате которого, по его словам, погибли три офицера, ехавшие в хлипкой машине. Но для многих российских командиров потерять квадроцикл стоимостью 19 000 долларов предпочтительнее, чем потерять грузовик КамАЗ стоимостью 100 000 долларов, БТР или БМП, что может стоить миллионы долларов.
И потерять отделение пехоты предпочтительнее, чем потерять любую технику, пока пехоты много, а техники становится все меньше.
Эта нехватка тяжелых транспортных средств может объяснить, почему наступление российской пехоты в центре Волчанска на выходных закончилось тем, что около 400 россиян оказались в окружении на агрегатном заводе и подверглись бомбардировке украинских ВВС.
«Русские здесь окружены, и у них нет шансов на эвакуацию или подкрепление», — сообщил другой украинский оператор дронов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бмп, бойня, бтр, волчанск, мясорубка, россияне, рф, солдаты, техника, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 15:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спустя месяц после начала наступления РФ на север Харьковской области поле боя в Волчанске и его окрестностях стало чрезвычайно опасным для российской бронетехники. Поэтому теперь российская пехота идет в бой пешком и гибнет в огромных количествах, когда украинские беспилотники и артиллерия бьют по ней, пишет Forbes.".