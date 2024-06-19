У РФ техніка дорога, солдати дешеві. Битва за Вовчанськ стала м’ясорубкою

За місяць після початку наступу РФ на північ Харківської області поле бою у Вовчанську та його околицях стало надзвичайно небезпечним для російської бронетехніки. Тому тепер російська піхота йде в бій пішки та гине у величезних кількостях, коли українські безпілотники та артилерія б’ють по ній, пише Forbes.

Недарма цієї весни й влітку кількість втрат серед росіян – як поранених, і убитих – зросла. Загальна кількість жертв тепер може перевищити півмільйона. Власні втрати України набагато нижчі.

Як не дивно, ця кривава бійня не віщує швидкого закінчення війни. Кремль щомісяця набирає та проводить поверхневу підготовку близько 30 000 нових військовослужбовців – рівно стільки, щоб покривати добрі щомісячні втрати.

Таким чином, навіть попри те, що росіяни гинуть у Вовчанську в кількості, що шокує, російська армія продовжує поповнювати підрозділи та навіть формувати нові. “Вони готують нові сили для майбутніх наступів”, – пояснив оператор безпілотників української морської піхоти з позивним Крігсфоршер, який підтримує українську 82-ту десантно-штурмову бригаду.

Вовчанськ став першою великою метою нового наступу РФ. Але російське північне угруповання військ, що налічувало десятки тисяч солдатів, так і не пройшло глибше.

Сьогодні Вовчанськ є полем загибелі піхоти, і більшість смертей у росіян. “Росіяни використовують тільки піхоту без бронетехніки”, – написав Крігсфоршер.

Справа не в тому, що російські збройні сили не мають машин, які, подібно до американських «Страйкерів» української 82-ї десантно-штурмової бригади, оптимізовані для хаотичних міських боїв. Російські колісні бронетранспортери БТР-82 багато в чому схожі на колісні «Страйкери», хоч і менш складні.

У Росії «є бронетехніка… яка ідеально підходить для бойових дій у місті (принаймні, для [медичної] евакуації)», — зазначив Крігсфоршер. — Але ж вони цього не роблять.

“Їхній вибір використовувати піхоту без броні дивний”, – писав Крігсфоршер. Насправді це має перекручений сенс – особливо для російських командирів, які не надають великого значення життям своїх солдатів.

За 28 місяців важких боїв російська армія втратила близько 4000 бронетранспортерів та бойових машин піхоти – двох типів бронетехніки, які доставляють війська у бій. Це в середньому близько 150 знищених російських БТР і важчих БМП на місяць, як підтвердили аналітики Oryx.

Втрати України набагато менші: близько тисячі БТР та БМП з моменту вторгнення РФ у лютому 2022 року. Це приблизно 30 машин на місяць.

Рівень втрат РФ швидко зростає. Завдяки свіжим партіям артилерійських снарядів американського виробництва, а також розширенню виробництва вибухонебезпечних дронів, українські бригади нарешті отримали вогневу міць, необхідну для поразки кожної російської машини, яку засічуть їх розвідувальні дрони. Це серйозна зміна порівняно з цією весною, коли українці часто виявляли російські машини, але їм не було чим по них стріляти.

За словами аналітика Ендрю Перпетуа, який підраховує втрати техніки в Україні, у травні втрати російської техніки зросли до приголомшливих 288 БТР та БМП. “Це тільки те, що ми могли побачити і порахувати”, – наголосила Перпетуя.

Проблема для РФ полягає в тому, що її промисловість може виробляти або відновлювати із довгострокового зберігання всього близько тисячі БТР та БМП на рік. Це чверть машин, які знадобляться військовим за рік, якщо вони продовжуватимуть втрачати їх такими самими темпами.

Очевидно, що на російське командування зростає тиск з вимогою зберегти свою важку бронетехніку. Все більше російських штурмових груп їдуть у бій на мотоциклах або всюдиходах, які трохи кращі за важкі візки для гольфу. І це ті щасливчики, які взагалі мають транспорт.

Звичайно, квадроцикли теж уразливі. Солдат на відео вказує на один квадроцикл із великими осколковими ушкодженнями — шрамами від українського удару, внаслідок якого, за його словами, загинули три офіцери, які їхали в хисткій машині. Але для багатьох російських командирів втратити квадроцикл вартістю 19 000 доларів краще, ніж втратити вантажівку КамАЗ вартістю 100 000 доларів, БТР або БМП, що може коштувати мільйони доларів.

І втратити відділення піхоти краще, ніж втратити будь-яку техніку, поки піхоти багато, а техніки стає дедалі менше.

Ця нестача важких транспортних засобів може пояснити, чому настання російської піхоти в центрі Вовчанська на вихідних закінчилося тим, що близько 400 росіян опинилися в оточенні на агрегатному заводі та зазнали бомбардування українських ВПС.

«Росіяни тут оточені, і вони не мають шансів на евакуацію чи підкріплення», — повідомив інший український оператор дронів.