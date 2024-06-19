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Росіяни мріяли про “котел” і отримали його на Харківщині, але є нюанс- експерт

Події 10:49   19.06.2024
Оксана Горун
Росіяни мріяли про “котел” і отримали його на Харківщині, але є нюанс- експерт

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко заявив, що військовослужбовці ЗС РФ все ж таки потрапили “в котел” на Агрегатному заводі у Вовчанську. Визволити їх окупантам не вдається.

“Сили оборони України внаслідок просування в самому місті змогли розширити зону контролю по декількох вулицях та будинках, і, окрім цього, ще й збільшити розрив між Вовчанським агрегатним заводом та найближчими позиціями російських окупантів, – сказав Коваленко в огляді 19 червня на  Oboz.ua. – Як відомо, росіяни намагаються пробитися до своїх штурмовиків-диверсантів, які знаходяться на Агрегатному заводі. Станом на сьогодні їм це не вдається… Росіяни так і мріяли про свій маргінальний “котьол” із 2022 року і постійно його пророкували Бахмуту, Часовому Яру, Авдіївці тощо і вони його отримали. Так, на жаль, там зараз не тисячі російських окупантів у цьому котлі, але, з усім тим, приємна обставина”.

Ситуацію на Вовчанському напрямку для противника Коваленко оцінює як “стагнацію і в якомусь сенсі навіть втечу з позицій”. Однак, попри позитивні тенденції на Харківському напрямку для Сил оборони України, ворог не планує відмовлятися від наступу.

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“Росіяни продовжують передислоковувати в Бєлгородську область підрозділи з інших місць, і це все вказує на те, що вони ставлять за мету підсилення свого угруповання та продовження наступальних дій. Вони  не втрачають надії на те, що їм удасться реалізувати якийсь із наступальних сценаріїв – або на Липцівському напрямку, або на Вовчанському. І вони, починаючи цей перфоманс на Харківщині як у першу чергу політичну акцію, щоб підсилити заяви Путіна про мир на умовах Росії напередодні саміту миру у Швейцарії, зазнали фіаско. І що тепер? Взяти й піти? Це ж росіяни. Вони цього не зроблять. Вони будуть і надалі проливати кров, щоб зберегти те, що в людей називається обличчя, але їх це не стосується”, – підсумував Коваленко.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 10:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко заявив, що військовослужбовці ЗС РФ все ж таки потрапили “в котел” на Агрегатному заводі у Вовчанську. Визволити їх окупантам не вдається".