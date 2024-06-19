Россияне мечтали о котле и получили его на Харьковщине, но есть нюанс- эксперт

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко заявил, что военнослужащие ВС РФ все же находятся «в котле» на Агрегатном заводе в Волчанске. Вызволить их оккупантам не удается.

«Силы обороны Украины за счет продвижения в самом городе смогли расширить зону контроля по нескольким улицам и домам, и, кроме того, увеличить разрыв между Волчанским агрегатным заводом и ближайшими позициями российских оккупантов, — сказал Коваленко в обзоре 19 июня на Oboz.ua. — Как известно, россияне пытаются пробиться к своим штурмовикам-диверсантам, находящимся на Агрегатном заводе. По состоянию на сегодня им это не удается… Россияне так мечтали о своем маргинальном «котле» с 2022 года и постоянно его прочили Бахмуту, Часовому Яру, Авдеевке и так далее. И они его получили. Да, к сожалению, там сейчас не тысячи российских оккупантов в этом котле, но, тем не менее, приятное обстоятельство».

Ситуацию на Волчанском направлении для противника Коваленко оценивает как «стагнацию и в каком-то смысле даже бегство с позиций». Однако, несмотря на позитивные тенденции на Харьковском направлении для Сил обороны Украины, враг не планирует отказываться от своего наступления.

«Россияне продолжают передислоцировать в Белгородскую область подразделения из других мест, и это все указывает на то, что они ставят целью усиление своей группировки и продолжение наступательных действий. Они не теряют надежды на то, что им удастся реализовать какой-нибудь из наступательных сценариев – либо на Липцевском направлении, либо на Волчанском. И они, начав этот перфоманс в Харьковской области как в первую очередь политическую акцию, чтобы усилить заявления Путина о мире на условиях России накануне саммита мира в Швейцарии, потерпели фиаско. И что теперь? Взять и уйти? Это россияне. Они этого не сделают. Они будут и дальше проливать кровь, чтобы сохранить то, что у людей называется лицом, но их это не касается», — подытожил обозреватель.