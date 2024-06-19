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Глубокое ВСУ и ВС РФ контролируют 50 на 50 — Коваленко

Происшествия 10:27   19.06.2024
Оксана Горун
Глубокое ВСУ и ВС РФ контролируют 50 на 50 — Коваленко Скриншот

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил позитивные новости с Харьковского направления. Они касаются как села Глубокое на севере от Харькова, так и линии между ним и Лукьянцами.

«В Харьковской области, на обеих локациях, где российские оккупанты пытались продвигаться вглубь Харьковщины, начиная с 10 мая, имитируя какие-то эпические баталии, которые оказались банальным перфомансом, по состоянию на 19 июня, у россиян без успехов», — заявил Коваленко в обзоре 19 июня на Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

По его данным, Силы обороны Украины продолжают возвращать под свой контроль утраченные в мае позиции.

«В первую очередь это касается села Глубокое, в котором Силы обороны Украины контролируют фактически юго-восточную, а также южную часть села. Сейчас там происходят городские бои, российские оккупанты оставляют позиции в домах, и можем делать выводы, что село контролируется 50 на 50. И это не только такая граница по карте, которую я использую, это, кроме всего прочего, и реальная ситуация в селе. Россияне вынуждены были отойти», — сказал Коваленко.

Читайте также: ISW: украинские силы отбили позиции возле Глубокого на Харьковщине

Также, по его данным, контратаки идут по всей линии Глубокое — Лукьянцы.

«Между этими селами также было возвращено несколько позиций», — дополнил он.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 10:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщил позитивные новости с Харьковского направления. Они касаются как села Глубокое на севере от Харькова, так и линии между ним и Лукьянцами".