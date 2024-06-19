ISW: украинские силы отбили позиции возле Глубокого на Харьковщине
Институт изучения войны (ISW), ссылаясь как на украинские, так и на российские источники, сообщил об интенсивных боях на севере от Харькова. Силы обороны пытаются вернуть территорию, захваченную россиянами в мае.
«Сообщается, что украинские силы недавно отбили позиции возле Липцев на фоне продолжающихся боевых действий к северу от Харькова 18 июня. Заместитель командира украинского батальона беспилотников, действующего в этом районе, заявил, что украинские силы за последние несколько дней отбили позиции возле Глубокого (к северу от Липцев) и что в Глубоком продолжаются бои. Российские военные блогеры также утверждают, что украинские силы продолжают контратаковать возле Глубокого. Командир украинского батальона заявил, что российские войска постоянно ведут штурмы и быстро пополняют резервы на Харьковском направлении, что способствует высокой интенсивности боевых действий в этом районе. Несколько российских источников заявили, что украинские силы перебрасывают подкрепления ближе к линии фронта на севере Харьковской области, возможно, в попытке вернуть себе территорию, оккупированную российскими войсками», — сообщили аналитики ISW.
Бои идут и в Волчанске, однако там, по данным Института изучения войны, продвижения есть у оккупантов.
«Кадры с геолокацией, опубликованные 18 июня, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись на территорию Агрегатного завода в центре Волчанска. Бои в Волчанске продолжались 18 июня, и российский военный блогер заявил, что линия фронта в Волчанске часто неясна, поскольку украинские и российские силы могут удерживать позиции «на расстоянии нескольких метров» друг от друга», — прокомментировали в ISW.
Читайте также: «Россияне в патовой ситуации» — Коваленко о Харьковском направлении
Там также отметили, ссылаясь на данные украинских источников, что на Харьковское направление (в основном — под Волчанск) россияне передислоцируют подразделения с Херсонского и Донецкого направлений.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: isw, война, волчанск, глубокое, липцы, новости Харькова, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ISW: украинские силы отбили позиции возле Глубокого на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 07:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW), ссылаясь как на украинские, так и на российские источники, сообщил об интенсивных боях на севере от Харькова. Силы обороны пытаются вернуть территорию, захваченную россиянами в мае".