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ISW: украинские силы отбили позиции возле Глубокого на Харьковщине

Происшествия 07:27   19.06.2024
Оксана Горун
ISW: украинские силы отбили позиции возле Глубокого на Харьковщине Иллюстрация: карта DeepState

Институт изучения войны (ISW), ссылаясь как на украинские, так и на российские источники, сообщил об интенсивных боях на севере от Харькова. Силы обороны пытаются вернуть территорию, захваченную россиянами в мае.

«Сообщается, что украинские силы недавно отбили позиции возле Липцев на фоне продолжающихся боевых действий к северу от Харькова 18 июня. Заместитель командира украинского батальона беспилотников, действующего в этом районе, заявил, что украинские силы за последние несколько дней отбили позиции возле Глубокого (к северу от Липцев) и что в Глубоком продолжаются бои. Российские военные блогеры также утверждают, что украинские силы продолжают контратаковать возле Глубокого. Командир украинского батальона заявил, что российские войска постоянно ведут штурмы и быстро пополняют резервы на Харьковском направлении, что способствует высокой интенсивности боевых действий в этом районе. Несколько российских источников заявили, что украинские силы перебрасывают подкрепления ближе к линии фронта на севере Харьковской области, возможно, в попытке вернуть себе территорию, оккупированную российскими войсками», — сообщили аналитики ISW.

Бои идут и в Волчанске, однако там, по данным Института изучения войны, продвижения есть у оккупантов.

«Кадры с геолокацией, опубликованные 18 июня, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись на территорию Агрегатного завода в центре Волчанска. Бои в Волчанске продолжались 18 июня, и российский военный блогер заявил, что линия фронта в Волчанске часто неясна, поскольку украинские и российские силы могут удерживать позиции «на расстоянии нескольких метров» друг от друга», — прокомментировали в ISW.

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Там также отметили, ссылаясь на данные украинских источников, что на Харьковское направление (в основном — под Волчанск) россияне передислоцируют подразделения с Херсонского и Донецкого направлений.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 07:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW), ссылаясь как на украинские, так и на российские источники, сообщил об интенсивных боях на севере от Харькова. Силы обороны пытаются вернуть территорию, захваченную россиянами в мае".