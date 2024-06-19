ISW: українські сили відбили позиції біля Глибокого на Харківщині

Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись як на українські, так і на російські джерела, повідомив про інтенсивні бої на півночі від Харкова. Сили оборони намагаються повернути територію, яку захопили росіяни в травні.

“Повідомляється, що українські сили нещодавно відбили позиції біля Липців на тлі бойових дій, що продовжуються, на північ від Харкова 18 червня. Заступник командира українського батальйону безпілотників, який діє в цьому районі, заявив, що українські сили за останні кілька днів відбили позиції біля Глибокого (на північ від Липців) і що в Глибокому тривають бої. Російські військові блогери також стверджують, що українські сили продовжують контратакувати біля Глибокого. Командир українського батальйону заявив, що російські війська постійно ведуть штурми та швидко поповнюють резерви на Харківському напрямку, що сприяє високій інтенсивності бойових дій у цьому районі. Декілька російських джерел заявили, що українські сили перекидають підкріплення ближче до лінії фронту на півночі Харківської області, можливо, у спробі повернути собі територію, окуповану російськими військами”, – повідомили аналітики ISW.

Бої йдуть і у Вовчанську, проте там, за даними Інституту вивчення війни, просування мають окупанти.

“Кадри з геолокацією, що опубліковані 18 червня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися на територію Агрегатного заводу в центрі Волчанська. Бої у Вовчанську тривали 18 червня, і російський військовий блогер заявив, що лінія фронту у Вовчанську часто незрозуміла, оскільки українські та російські сили можуть утримувати позиції “на відстані кількох метрів один від одного”, – прокоментували в ISW.

Там також зазначили, посилаючись на дані українських джерел, що на Харківський напрямок (переважно – під Вовчанськ) росіяни передислокують підрозділи з Херсонського та Донецького напрямків.