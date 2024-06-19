Глибоке ЗСУ та ЗС РФ контролюють 50 на 50 – Коваленко

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко повідомив позитивні новини з Харківського напрямку. Вони стосуються як села Глибоке на півночі від Харкова, так і лінії між ним та Лук’янцями.

“На Харківщині, на обох локаціях, де російські окупанти намагалися просуватися вглиб Харківщини, починаючи з 10 травня, імітуючи якісь епічні баталії, які виявилися банальним перфомансом, станом на 19 червня, у росіян без успіхів“, – заявив Коваленко в огляді 19 червня на Oboz.ua.

Відео: Oboz.ua

За його даними, Сили оборони України продовжують повертати під свій контроль втрачені в травні позиції.

“У першу чергу, це стосується села Глибоке, в якому Сили оборони України контролюють фактично південно-східну, а також південну частину села. Зараз там відбуваються міські бої, російські окупанти залишають позиції в будинках, і можемо робити висновки, що село контролюється 50 на 50. І це не тільки така межа по мапі, яку я використовую, це, окрім всього іншого і реальна ситуація в селі. Росіяни змушені були відійти”, – сказав Коваленко.

Також, за його даними, контратаки йдуть по всій лінії Глибоке – Лук’янці.

“Між цими селами також було повернуто декілька позицій”, – доповнив він.