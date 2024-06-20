ISW: українські сили відбили частину території під Вовчанськом на Харківщині

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Сили оборони відбили село Тихе та райони в центральній та південній частинах Стариці на Харківщині.

“Повідомляється, що українські війська нещодавно відбили Тихе (за даними українських аналітиків з DeepStatе, це село й не переходило під контроль окупантів – Ред.) і просунулися в інші райони на північний схід від Харкова на тлі російських наступальних операцій, що тривали на півночі Харківської області 19 червня”, – поінформували аналітики Інституту вивчення війни.

Про втрату контролю над Тихим повідомили російські джерела. Водночас геолоковані кадри підтверджують, що Сили оборони нещодавно відбили райони у південній та центральній частині Стариці (на південний захід від Вовчанська).

“А український батальйон, який діяв у цьому районі, повідомив 10 та 18 червня, що він відбив позиції біля Стариці”, – прокоментували в ISW.

Також із посиланням на спікера ОТУВ “Харків” Юрія Повха аналітики поінформували: “Українські сили “заблокували” десятки російських солдатів у невстановленому укріпрайоні у Вовчанську”.

“ISW нещодавно спостерігав повідомлення про те, що українські сили оточили до 200 російських військовослужбовців на Вовчанському агрегатному заводі в центральній частині міста, хоча Повх у своєму коментарі не назвав Агрегатний завод”, – уточнили в ISW.

При цьому аналітики вважають, що росіяни спробують контратакувати у Вовчанську найближчим часом.

“Українське джерело повідомило 18 червня, що російські війська завдали удару по Вовчанську 13 керованими плануючими бомбами протягом однієї години, що вказує на те, що російські війська можуть підготуватися до обмеженого наступу на Вовчанськ найближчими днями. Російські військові блогери стверджували, що російські війська продовжували просуватися в межах північної частини Волчанська та в напрямку Тихого, але ISW не побачив підтвердження цим твердженням. Один блогер заявив, що інформації про Вовчанськ мало, оскільки більша частина інформації є старими новинами та повідомляється з “позитивним ухилом”, – зазначили аналітики.

За їхніми даними, інтенсивність контратак Сил оборони в районі Глибокого на півночі від Харкова дещо знизилася, але загалом активність боїв тут залишається високою.