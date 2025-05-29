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В Харькове горела многоэтажка на Северной Салтовке: эвакуировали людей

Происшествия 08:15   29.05.2025
Оксана Горун
В Харькове горела многоэтажка на Северной Салтовке: эвакуировали людей Фото: ГСЧС

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 29 мая сообщило о пожаре на улице Натальи Ужвий в Харькове.

«При ликвидации бытового пожара площадью 10 м кв. в квартире жилой многоэтажки на ул. Натальи Ужвий в Киевском районе Харькова пожарные эвакуировали из опасной зоны 25 человек, в том числе двух детей», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧСУ.

Из-за обстрелов за сутки в регионе возникли четыре пожара, отметили спасатели. Все — в Изюмском районе.

«Днем враг нанес удары из РСЗО по лесному массиву Боровского лесничества вблизи села Новоплатоновка Изюмского района. В результате обстрела занялась хвойная подстилка в двух разных местах на общей площади 2,5 га. Вечером российская авиация сбросила КАБ на село Бахтин Изюмского района, разрушив здание бывшего сельхозпредприятия и вызвав пожар сухостоя на открытой местности площадью 1000 м кв. Около 05:00 29 мая в результате бомбардировки КАБ произошел пожар площадью 2 га на территории Боровского лесничества возле села Подлиман Изюмского района», — перечислили спасатели.

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В целом за сутки ликвидировали 12 пожаров в природных экосистемах на общей площади более 7000 квадратных метров. Три лесных пожара еще тушат.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 08:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области утром 29 мая сообщило о пожаре на улице Натальи Ужвий в Харькове".