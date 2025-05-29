На Харьковщине пострадал работник ТЦК: он нашел взрывчатку возле своего авто
Военнослужащий одного из районных ТЦК и СП Харьковской области получил тяжелую травму в результате взрыва неизвестного предмета.
В Харьковском ОТЦК и СП сообщили, что взрывоопасный предмет нашел мужчина возле своего автомобиля.
«Травмированному оказали экстренную медицинскую помощь, врачи были вынуждены ампутировать кисть руки. Угроза жизни военнослужащего отсутствует, он находится под наблюдением медиков. Обидно, что военнослужащий, который был переведен из боевой бригады по состоянию здоровья после ранения для дальнейшего прохождения службы в ТЦК и СП, получил тяжелую травму в условном тылу», — отметили в ТЦК.
Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. Правоохранители открыли уголовное производство, говорится в сообщении.
В территориальных центрах региона уже проводят дополнительные инструктажи для персонала относительно действий в случае обнаружения подозрительных предметов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, пострадал, тцк, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 15:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военнослужащий одного из районных ТЦК и СП Харьковской области получил тяжелую травму в результате взрыва неизвестного предмета.".