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Работник ТЦК в Харькове получил пять лет тюрьмы: что доказало следствие

Общество 16:49   28.05.2025
Виктория Яковенко
Работник ТЦК в Харькове получил пять лет тюрьмы: что доказало следствие Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона

Приговор получил командир взвода охраны ТЦК. Суд признал его виновным в коррупционном преступлении.

«В суде прокуроры доказали, что старший лейтенант, уполномоченный проверять военно-учетные документы мужчин от 18 до 60 лет и вручать им повестки, злоупотреблял своим служебным положением. За 4 тыс. грн осужденный реализовывал фальсифицированные повестки, которые можно предъявлять другим представителям ТЦК и СП и которые будут предотвращать мобилизацию», — рассказали в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

Там также добавили, что фигурант при исполнении служебных обязанностей предложил одному из военнообязанных за 6 тысяч долларов содействовать в изготовлении медицинских документов о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Мужчину признали виновным в злоупотреблении влиянием и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 УКУ). Ему назначили 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 16:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил командир взвода охраны ТЦК. Суд признал его виновным в коррупционном преступлении.".