Был в розыске за СОЧ: в Харьковском ОТЦК открестились от пойманного с валютой
Мужчина, о задержании которого по подозрению в коррупции сообщили 4 февраля правоохранители, — является не действующим, а бывшим командиром взвода охраны одного из районных ТЦК и СП в Харькове.
Такой официальный комментарий относительно резонансного задержания опубликовал Харьковский областной ТЦК и СП.
«На момент задержания военнослужащий не выполнял обязанности по должности и считался совершившим СОЧ, — утверждают в ОТЦК. — Находясь в розыске, наладил преступную схему, соединенную с вымогательством, с помощью которой получал неправомерную выгоду. Продолжаются следственные действия».
Также в ведомстве заверили, что способствуют правоохранителям в проверке всех обстоятельств.
Ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что задержали 34-летнего командира взвода охраны одного из городских ТЦК и СП, в обязанности которого входила проверка военно-учетных документов и вручение повесток в Слободском и Основянском районах. А помимо обязанностей, по данным следствия, мужчина решал за деньги вопросы уклонистов. В полиции сообщили, что расценки на его услуги колебались от 4 тысяч гривен до 13 тысяч долларов. Попался он, когда помогал очередному жителю Харькова стать на воинский учет и получить все документы для избежания мобилизации «под ключ», не являясь в центр комплектования. В полиции проинформировали, что в январе фигурант уже получил за свои услуги 8 тысяч гривен, а впоследствии в ходе личной встречи клиент передал ему 6 тысяч долларов и пакет документов. С пачкой купюр по сто долларов в кармане мужчину задержали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: коррупция, новости Харькова, тцк, Харьковский ОТЦК;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 22:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина, о задержании которого по подозрению в коррупции сообщили 4 февраля правоохранители, — является бывшим командиром взвода охраны одного из районных ТЦК и СП в Харькове.".