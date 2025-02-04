“У розшуку за СЗЧ”: у Харківському ОТЦК відхрестилися від спійманого з валютою
Чоловік, про затримання якого за підозрою в корупції повідомили 4 лютого правоохоронці, є не чинним, а колишнім командиром взводу охорони одного з районних ТЦК та СП у Харкові.
Такий офіційний коментар щодо резонансного затримання опублікував Харківський обласний ТЦК та СП.
“На момент затримання військовослужбовець не виконував обов’язки за посадою та рахувався як такий, що здійснив СЗЧ, – стверджують в ОТЦК. – Перебуваючи в розшуку, налагодив злочинну схему, поєднану з вимаганням, за допомогою якої отримував неправомірну вигоду. Тривають слідчі дії”.
Також у відомстві запевнили, що сприяють правоохоронцям у перевірці усіх обставин.
Раніше в ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що затримали 34-річного командира взводу охорони одного з міських ТЦК та СП, до обов’язків якого входила перевірка військово-облікових документів та вручення повісток у Слобідському та Основ’янському районах. А крім обов’язків, за даними слідства, чоловік вирішував за гроші питання ухилянтів. У поліції повідомили, що розцінки на його послуги коливалися від 4 тисяч гривень до 13 тисяч доларів. Попався він, коли допомагав черговому жителю Харкова стати на військовий облік і отримати всі документи для уникнення мобілізації «під ключ», не з’являючись до центру комплектування. В поліції поінформували, що в січні фігурант уже отримав за свої послуги 8 тисяч гривень, а згодом під час особистої зустрічі клієнт передав йому 6 тисяч доларів і пакет документів. З пачкою купюр по сто доларів у кишені чоловіка затримали.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2025 в 22:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік, про затримання якого за підозрою в корупції повідомили 4 лютого правоохоронці, є не чинним, а колишнім командиром взводу охорони одного з районних ТЦК та СП у Харкові".