Хизувався «зв’язками» у ТЦК: у Харкові підозрюють підприємця, що обіцяв

41-річний харківський підприємець отримав підозру. За даними слідства, він за 10 тисяч доларів обіцяв знайомому уникнути мобілізації.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, фігурант хизувався нібито зв’язками з місцевими службовцями ТЦК. Він роз’яснив товаришу, що зможе отримати для нього військово-обліковий документ, а також меддокументи з якими знайомий начебто зможе оформити інвалідність.

«Під час зустрічі фігурант повідомив, що для оформлення документів чоловіку необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, зареєструватися у мобільному додатку «Резерв+». Він додав, що для клієнта буде оформлено статус ВПО для зміни одного ТЦК на інший, де ділку буде простіше зробити військово-обліковий документ», – з’ясували у прокуратурі.

Фігурант вимагав зі знайомого 250 доларів як аванс, щоб запустити «процес». Проте попросив залишити гроші через бармена кафе на території СТО у Харкові, додали правоохоронці.

Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 1 млн гривень.

Наразі проводяться слідчі дії, перевіряється також причетність працівників ТЦК.