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Теперь пехота и дроны: как враг за год изменил тактику в Волчанске

Фронт 14:27   29.05.2025
Виктория Яковенко
Теперь пехота и дроны: как враг за год изменил тактику в Волчанске Скриншот

Ситуация на Волчанском направлении — стабильно сложная. О том, как сейчас действуют оккупанты рассказал в эфире «Суспільне. Студія» начальник пресс-службы бригады «Гарт» Игорь Лизогуб.

«10 мая был ровно год как оккупационные войска начали наступательные действия на севере Харьковщины. Тогда это были массированные штрумы с привлечением бронетехники и пехоты. Сейчас тактика перешла в малые пехотные группы при поддержке дронов. Одной только пехотой их попытки захватить город Волчанск неудачные. В Волчанске враг действует в пешем порядке. Использует для перемещения руины города, какие-то укрытия, подвалы. А уже в окрестностях Волчанска может применить и мотоциклы, и багги», — отметил Лизогуб.

По его словам, россияне продолжают постоянно обстреливать город. Также на этом направлении оккупанты активно используют ДРГ.

«За сутки происходит до 10 штурмов, это преимущественно группы пехоты малые от 5 до 10 человек. Активно отрабатываем, наносим огневые поражения. Работают и артиллеристы, и минометчики, операторы ударных дронов. Удерживаем определенные рубежи, ситуацию контролируем», — подытожил Лизогуб.

Напомним, 10 мая 2024 года российская армия начала второе за эту войну «наступление на Харьков», которое не принесло оккупантам безумного успеха, однако привело к полному уничтожению Волчанска, Липцев и ряда меньших пограничных населенных пунктов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 14:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Волчанском направлении — стабильно сложная. О том, как сейчас действуют оккупанты.".