Теперь пехота и дроны: как враг за год изменил тактику в Волчанске
Ситуация на Волчанском направлении — стабильно сложная. О том, как сейчас действуют оккупанты рассказал в эфире «Суспільне. Студія» начальник пресс-службы бригады «Гарт» Игорь Лизогуб.
«10 мая был ровно год как оккупационные войска начали наступательные действия на севере Харьковщины. Тогда это были массированные штрумы с привлечением бронетехники и пехоты. Сейчас тактика перешла в малые пехотные группы при поддержке дронов. Одной только пехотой их попытки захватить город Волчанск неудачные. В Волчанске враг действует в пешем порядке. Использует для перемещения руины города, какие-то укрытия, подвалы. А уже в окрестностях Волчанска может применить и мотоциклы, и багги», — отметил Лизогуб.
По его словам, россияне продолжают постоянно обстреливать город. Также на этом направлении оккупанты активно используют ДРГ.
«За сутки происходит до 10 штурмов, это преимущественно группы пехоты малые от 5 до 10 человек. Активно отрабатываем, наносим огневые поражения. Работают и артиллеристы, и минометчики, операторы ударных дронов. Удерживаем определенные рубежи, ситуацию контролируем», — подытожил Лизогуб.
Напомним, 10 мая 2024 года российская армия начала второе за эту войну «наступление на Харьков», которое не принесло оккупантам безумного успеха, однако привело к полному уничтожению Волчанска, Липцев и ряда меньших пограничных населенных пунктов.
Читайте также: Год начала второго «наступления на Харьков»: во что превратили Волчанск (фото)
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, волчанск, гарт, обстрел, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Теперь пехота и дроны: как враг за год изменил тактику в Волчанске»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 14:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Волчанском направлении — стабильно сложная. О том, как сейчас действуют оккупанты.".