Сегодня 10 мая: какой день в истории

10 мая 2024 года российская армия прорвала границу в Харьковской области и начала «второе наступление на Харьков». В этот день в 2022-м Силы обороны освободили четыре населенных пункта на Харьковщине. В 1940-м НКВДисты казнили холодноярского атамана Якова Водяного. В тот же день войска Германии ворвались в Бельгию, Нидерланды и Люксембург, а в Великобритании в отставку подал премьер-министр Невилл Чемберлен. В 1775-м в США открылся Второй Континентальный конгресс. В 1774-м на престол Франции взошел король Людовик XVI.

Праздники и памятные даты 10 мая

10 мая в мире – Всемирный день движения для здоровья и Всемирный день справедливой торговли (отмечают во вторую субботу мая).

Также сегодня: Международный день борьбы с системной красной волчанкой, День океана-матери, День ветряной мельницы, Всемирный день мигрирующих птиц (вторая суббота и второе воскресенье мая), День доверия своей интуиции, Международный день аргании (это полезное дерево, которое растет только в Марокко), Всемирный день танца живота и Всемирный день коллажа (оба отмечают во вторую субботу мая).

10 мая в истории

10 мая 1774 года на престол Франции взошел король Людовик XVI, во время правления которого началась Великая французская революция. Подробнее.

10 мая 1775 года в США открылся Второй Континентальный конгресс, который по сути выполнял функции американского правительства во время Войны за независимость США, а впоследствии провозгласил Декларацию о независимости. Подробнее.

10 мая 1940 года НКВДисты казнили холодноярского атамана Якова Водяного. Подробнее.

10 мая 1940 года войска нацистской Германии ворвались одновременно в три европейских страны: Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Подробнее.

10 мая 1940 года параллельно с вторжением немцев в европейские страны произошли радикальные изменения в руководстве Великобритании. В отставку подал премьер Невилл Чемберлен. Подробнее.

10 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил об освобождении сел Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак в Харьковской области.

10 мая 2024 года российская армия начала второе за эту войну «наступление на Харьков», которое не принесло оккупантам безумного успеха, однако привело к полному уничтожению Волчанска, Липцев и ряда меньших пограничных населенных пунктов. Год назад события начались с массированного обстрела. Начальник ГУ Нацполиции Владимир Тимошко сообщал, что из РСЗО «Град» ударили по Липцам, «прилеты» были в Дергачах и Вильче. По данным областной прокуратуры, по Харькову прилетела ракета С-400.

В то же время в местных пабликах Чугуевского района с ночи люди обсуждали, что со стороны границы слышны боевые действия. Одним из первых информацию о прорыве границы в Харьковской области россиянами подтвердил командир отделения 24 ОШБр «Айдар» Станислав Бунятов (автор канала «Говорят снайпер»). Он сообщил о напряженной обстановке близ Волчанска, а также ДРГ, которые с ночи пытались прощупать пограничную линию. Первые же официальные комментарии сводились к тому, что все атаки отбиты.

Однако с приближением вечера официальные заявления становились более сдержанными. Минобороны писало, что хотя атаки отбиты, бои продолжаются, а для усиления обороны задействовали резервные подразделения. Начальник Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили днем ​​сообщил об эвакуации населения из города. В тот момент она была добровольной. Гамбарашвили информировал о массированных ударах по городу КАБами, из артиллерии и РСЗО, которые начались с трех часов ночи.

К вечеру команда аналитиков «DeepState» на своей карте обозначила серую зону на севере от Харькова – в районе сел Стрелечья и Пыльная. В вечернем обращении в тот день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Харьковские направления «добавляют сил». Генштаб рапортовал: «В настоящее время в Харьковской области продолжаются оборонительные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории нашего государства. В направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры. Враг использует пехоту и технику. Также, продолжаются бои за населенные пункты в пограничье, которые находились фактически в «серой» зоне — Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огурцово. Силы обороны действуют на подготовленных оборонных рубежах. Осуществляется огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупанта, вклинившегося в нашу оборону. Решения на усиление наших боевых подразделений будут реализованы».

Впрочем, следом Главком ВСУ Александр Сырский сменил командующего оперативно-тактической группировкой «Харьков»: вместо Юрия Галушкина назначили бригадного генерала Михаила Драпатого. Сейчас Галушкин является одним из подозреваемых по делу о ненадлежащей обороне Харьковщины: вместе с полковником Ильей Лапиным – бывшим командиром 415-го батальона 23-й ОМБр и генералом Артуром Горбенко, командовавшим 125-й отдельной бригадой ТрО. Задержание этих военных вызвало широкую публичную дискуссию. Также в прошлом году наступление сопровождала еще одна скандальная дискуссия – о качестве и наличии фортификаций на границе и за нею. Когда появилась информация о задержании генералов, DeepState напомнил свои ключевые сообщения весны 2024-го. В частности – о сваленных в кучу «зубах дракона» в районе Липцев и неподготовленных опорных пунктах в 10 км от границы. Тогда же об отсутствии (или нехватке) фортификаций и минных полей писали, в частности, военкор Андрей Цаплиенко и военнослужащий батальона 57-й бригады ВСУ Денис Ярославский. Уже через неделю наступления, по данным DeepState, враг оказался в Глубоком, Лукьянцах и на крайних северных улицах Волчанска.

Церковный праздник 10 мая

10 мая чтят память апостола Симона Зилота. Подробнее.

Народные приметы

Если утром нет росы, то вечером будет дождь.

Если к вечеру туман – будет потепление.

Что нельзя делать 10 мая

Нельзя ничего сеять и сажать.

Не стоит вечером выходить из дома.