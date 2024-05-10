По Харькову ночью били С-400 — прокуратура (фото)
Харьковская областная прокуратура сообщила предварительные данные о ракете, прилетевшей по Харькову, а также опубликовали фото последствий удара.
«По предварительным данным, враг нанес удар ракетой типа С-400 с территории Белгородской области», — проинформировала утром 10 мая пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Удар, по данным прокуроров, был в 3:20 ночи по Киевскому району Харькова. «Прилет» — в частном секторе. Там загорелись дома.
«Острую реакцию на стресс получили 72-летняя и 11-летняя девочка», — отметили в прокуратуре.
На месте следователи полиции и прокуроры документируют военное преступление РФ. Начали досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны.
Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове и области в период между 3:20 и 3:50. Мэр Игорь Терехов написал, что в Харькове зафиксировано попадание по частному сектору, и в домах вспыхнули пожары. Также оккупанты нанесли удар по Дергачам Харьковского района, информация о пострадавших не поступала, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Командование Воздушных сил ВСУ утром проинформировало: по Харьковщине враг ударил двумя ракетами С-300/С-400 из Белгородской области. По данным начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, в результате удара по Харькову пострадали два человека — ребенок 11 лет и 72-летняя женщина. У них острая реакция на стресс.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, прокуратура, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 08:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила предварительные данные о ракете, прилетевшей по Харькову, а также опубликовали фото последствий удара".