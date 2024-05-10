Взрывы в Харькове и области: в городе «прилет» по частному сектору, горят дома

Взрывы прогремели в Харькове после 3:20 10 мая. Мэр Игорь Терехов сообщил, что зафиксировано попадание по частному сектору.

«Есть информация о пожарах в частных домах. Относительно пострадавших — уточняем», — написал Терехов.

О повреждении частного дома в Харькове также информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по Дергачам Харьковского района, информация о пострадавших не поступала, сообщает Синегубов.

После 3:35 еще два взрыва было слышно в Чугуевском районе области, а в 3:48 в Харькове — еще один.