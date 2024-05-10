Взрывы в Харькове и области: в городе «прилет» по частному сектору, горят дома
Взрывы прогремели в Харькове после 3:20 10 мая. Мэр Игорь Терехов сообщил, что зафиксировано попадание по частному сектору.
«Есть информация о пожарах в частных домах. Относительно пострадавших — уточняем», — написал Терехов.
О повреждении частного дома в Харькове также информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
Кроме того, оккупанты нанесли удар по Дергачам Харьковского района, информация о пострадавших не поступала, сообщает Синегубов.
После 3:35 еще два взрыва было слышно в Чугуевском районе области, а в 3:48 в Харькове — еще один.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, дім, дом, пожары, терехов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 03:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы прогремело в Харькове после 3:20 10 мая. Мэр Игорь Терехов сообщил, что зафиксировано попадание по частному сектору".