Вибухи в Харкові та області: у місті «приліт» по приватному сектору
Вибухи пролунали у Харкові після 3:20 10 травня. Мер Ігор Терехов повідомив, що зафіксоване влучання у приватний сектор.
“Маємо інформацію про пожежі у приватних житлових будинках. Щодо постраждалих – уточнюємо”, – написав Терехов.
Про пошкодження приватного будинку у Харкові також інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Окрім цього, окупанти завдали удару по Дергачах Харківського району, інформація щодо постраждалих не надходила, повідомляє Синєгубов.
Після 3:35 ще два вибухи було чутно в Чугуївському районі області, а о 3:48 у Харкові – ще один.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 03:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи пролунали у Харкові після 3:20 10 травня. Мер Ігор Терехов повідомив, що зафіксоване влучання у приватний сектор".