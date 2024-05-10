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Вибухи в Харкові та області: у місті «приліт» по приватному сектору

Події 03:51   10.05.2024
Олена Нагорна
Вибухи в Харкові та області: у місті «приліт» по приватному сектору

Вибухи пролунали у Харкові після 3:20 10 травня. Мер Ігор Терехов повідомив, що зафіксоване влучання у приватний сектор.

“Маємо інформацію про пожежі у приватних житлових будинках. Щодо постраждалих – уточнюємо”, – написав Терехов.

Про пошкодження приватного будинку у Харкові також інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Окрім цього, окупанти завдали удару по Дергачах Харківського району, інформація щодо постраждалих не надходила, повідомляє Синєгубов.

Після 3:35 ще два вибухи було чутно в Чугуївському районі області, а о 3:48 у Харкові – ще один.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 03:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи пролунали у Харкові після 3:20 10 травня. Мер Ігор Терехов повідомив, що зафіксоване влучання у приватний сектор".