Сім атак військ РФ відбили захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Сім ворожих атак відбили українські захисники за добу на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка та Берестове Харківської області, а також Стельмахівки на Луганщині ворог намагався покращити тактичне положення.

Під артилерійським та мінометним вогнем на Харківщині були зокрема Петропавлівка, Степова Новоселівка та Берестове.