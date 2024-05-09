Live
  • Чт 09.05.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 39.38
  • EUR 42.32

Сім атак військ РФ відбили захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Події 19:24   09.05.2024
Олена Нагорна
Сім атак військ РФ відбили захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Сім ворожих атак відбили українські захисники за добу на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка та Берестове Харківської області, а також Стельмахівки на Луганщині ворог намагався покращити тактичне положення.

Під артилерійським та мінометним вогнем на Харківщині були зокрема Петропавлівка, Степова Новоселівка та Берестове.

Читайте також: ЗСУ відбили 16 російських атак на Куп’янському напрямку – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Нічні заморозки не відступають: погода в Харкові та області на 10 травня
Нічні заморозки не відступають: погода в Харкові та області на 10 травня
09.05.2024, 20:42
Мережеві обмеження в Харкові плануємо найближчим часом зняти – Укренерго
Мережеві обмеження в Харкові плануємо найближчим часом зняти – Укренерго
09.05.2024, 07:52
На Салтівці закрили усі вікна, що були пошкоджені через удар РФ (фото)
На Салтівці закрили усі вікна, що були пошкоджені через удар РФ (фото)
09.05.2024, 14:14
Закон про мобілізацію: штрафи для ухилянтів підняла Верховна Рада
Закон про мобілізацію: штрафи для ухилянтів підняла Верховна Рада
09.05.2024, 13:51
Чим напередодні били по шкільному стадіону в Харкові, ще з’ясовують – Тимошко
Чим напередодні били по шкільному стадіону в Харкові, ще з’ясовують – Тимошко
09.05.2024, 20:21
Удар БпЛА «Ланцет» по Дергачах під Харковом: прокуратура показала наслідки
Удар БпЛА «Ланцет» по Дергачах під Харковом: прокуратура показала наслідки
09.05.2024, 19:52

Новини за темою:

20:21
На Куп’янському напрямку армію РФ поповнюють навченими контрактниками – офіцер
19:26
Ворог намагався покращити позиції на Харківщині за підтримки авіації – Генштаб
19:54
Ворог за підтримки авіації атакував біля Синьківки й Піщаного на Харківщині
09:26
Синєгубов: за добу через обстріли Харківщини – один загиблий і 13 постраждалих
08:23
Генштаб: поблизу трьох сіл атакував ворог на Харківщині та завдавав авіаударів

Ви читали новину: «Сім атак військ РФ відбили захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2024 в 19:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім ворожих атак відбили українські захисники за добу на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00".