ЗСУ відбили 16 російських атак на Куп’янському напрямку – Генштаб

Генштаб ЗСУ вранці 9 травня повідомив про авіаудари по Харківщині та ситуацію на фронті.

“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області”, – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загалом на фронті зафіксували 146 бойових зіткнень. Росіяни обстріляли 110 населених пунктів України з артилерії, завдали 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, а також здійснили 107 обстрілів із РСЗВ.

У Харківській області під авіаударами були Білий Колодязь, Старий Салтів та Лук’янці.

Також уночі Україну атакували “шахеди” (наліт був на півдні країни). З 20 БПЛА збили 17.

“Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по трьох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах, 10 районах зосередження особового складу та одному іншому важливому об’єкту противника“, – поінформували в ГШ.