ВСУ отбили 16 российских атак на Купянском направлении — Генштаб

Генштаб ВСУ утром 9 мая сообщил об авиаударах по Харьковщине и ситуации на фронте.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области», — сообщили в Генштабе ВСУ.

В целом на фронте зафиксировали 146 боевых столкновений. Россияне обстреляли 110 населенных пунктов Украины из артиллерии, нанесли 60 ракетных и 90 авиационных ударов, а также совершили 107 обстрелов из РСЗО.

В Харьковской области под авиаударами были Белый Колодец, Старый Салтов и Лукьянцы.

Также ночью Украину атаковали «шахеды» (налет был на юге страны). Из 20 БПЛА сбили 17.

«В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по трем средствам противовоздушной обороны, двум артиллерийским средствам, 10 районам сосредоточения личного состава и одному другому важному объекту противника», — проинформировали в ГШ.