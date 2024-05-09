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ВСУ отбили 16 российских атак на Купянском направлении — Генштаб

Происшествия 07:26   09.05.2024
Оксана Горун
ВСУ отбили 16 российских атак на Купянском направлении — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ утром 9 мая сообщил об авиаударах по Харьковщине и ситуации на фронте.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области», — сообщили в Генштабе ВСУ.

В целом на фронте зафиксировали 146 боевых столкновений. Россияне обстреляли 110 населенных пунктов Украины из артиллерии, нанесли 60 ракетных и 90 авиационных ударов, а также совершили 107 обстрелов из РСЗО.

В Харьковской области под авиаударами были Белый Колодец, Старый Салтов и Лукьянцы.

Также ночью Украину атаковали «шахеды» (налет был на юге страны). Из 20 БПЛА сбили 17.

«В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по трем средствам противовоздушной обороны, двум артиллерийским средствам, 10 районам сосредоточения личного состава и одному другому важному объекту противника», — проинформировали в ГШ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 07:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ утром 9 мая сообщил об авиаударах по Харьковщине и ситуации на фронте".