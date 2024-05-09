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Семь атак войск РФ отбили защитники на Купянском направлении — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:24   09.05.2024
Елена Нагорная
Семь атак войск РФ отбили защитники на Купянском направлении — Генштаб ВСУ

Семь вражеских атак отбили украинские защитники за сутки на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое Харьковской области, а также Стельмаховки на Луганщине враг пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем на Харьковщине были в частности Петропавловка, Степовая Новоселовка и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 19:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь вражеских атак отбили украинские защитники за сутки на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00".