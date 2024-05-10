По Харкову вночі били С-400 – прокуратура (фото)
Харківська обласна прокуратура повідомила попередні дані про ракету, що прилетіла по Харкову, а також опублікували фото наслідків удару.
“За попередніми даними, ворог завдав удар ракетою типу С-400 з території бєлгородської області рф”, – поінформувала вранці 10 травня пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Удар, за даними прокурорів, був о 3:20 ночі по Київському району Харкова. “Приліт” – у приватному секторі. Там спалахнули будинки.
“Гостру реакцію на стрес отримали 72-річна жінка та 11-річна дівчинка”, – зазначили в прокуратурі.
На місці слідчі поліції та прокурори документують воєнний злочин РФ. Почали досудове розслідування через порушення законів і звичаїв війни.
Нагадаємо, кілька вибухів було чути в Харкові та області у період між 3:20 та 3:50. Мер Ігор Терехов написав, що в Харкові зафіксовано влучання по приватному сектору, й у будинках спалахнули пожежі. Також окупанти завдали удару по Дергачах Харківського району, інформація про постраждалих не надходила, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Командування Повітряних сил ЗСУ вранці поінформувало: по Харківщині ворог ударив двома ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області. За даними начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, внаслідок удару по Харкову постраждали двоє людей – дитина 11 років та 72-річна жінка. Вони мають гостру реакцію на стрес.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, прокуратура, ракетний удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 08:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила попередні дані про ракету, що прилетіла по Харкову, а також опублікували фото наслідків удару".