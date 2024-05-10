Ночью армия РФ массированно обстреляла Харьковщину: били «Градами» и ракетами
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что ночью россияне обстреляли из РСЗО «Град» Липцы. Удары также зафиксировали по Харькову и Дергачам. Есть пострадавшие.
«Харьков. 10 мая в 03:20 российские оккупанты нанесли удар по частному сектору. В результате попадания вражеских боеприпасов загорелись три двухэтажных дома и три хозяйственные постройки на общей площади 1000 кв. м. По предварительным данным, повреждены 12 частных жилых домов. Пострадал ребенок 11 лет и 72-летняя женщина. Диагноз: острая реакция на стресс», — проинформировал Владимир Тимошко.
По Дергачам ударили в 03:30 — оккупанты повредили около 25 зданий и сооружений, 33 торговых павильона. По информации Воздушных сил ВСУ, два удара по Харьковщине были ракетами из С-300.
Кроме того, ночью по Харьковщине били из РСЗО.
«Липцы. 10 мая около 02:45 военные РФ обстреляли населенный пункт из РСЗО «Град». В результате обстрела ранения получила 62-летняя женщина. Доставлена в больницу. Около 03:00 в результате вражеского обстрела из РСЗО «Град» произошел пожар в жилом доме. Без пострадавших», — сообщил о последствиях ударов Тимошко.
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Также около 4 часов ночи удар пришелся по Вильче — там разрушены и повреждены жилые дома. Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: град, Дергачи, липцы, новости Харькова, обстрел, рсзо, тимошко;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 07:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что ночью россияне обстреляли из РСЗО «Град» Липцы. Удары также зафиксировали по Харькову и Дергачам. Есть пострадавшие".