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Год начала второго «наступления на Харьков»: во что превратили Волчанск (фото)

Фронт 14:17   10.05.2025
Оксана Горун
Год начала второго «наступления на Харьков»: во что превратили Волчанск (фото)

Год назад, 10 мая 2024-го, российская армия повторно прорвала границу в Харьковской области и начала наступление. Наиболее тяжелым последствием этого вторжения стало полное разрушение Волчанска.

Кадры мертвого города опубликовали на странице 34-го отдельного мотопехотного батальона «Волкодавы» 57 ОМПБр в Facebook. Защитники Украины поделились воспоминаниями, как все начиналось.

«Ровно год назад россияне начали наступление на Волчанск. Оккупанты всю ночь обстреливали город артиллерией, ракетами и авиабомбами, а утром начали штурмовые действия. 10 мая 2024 года 34-й отдельный мотопехотный батальон Волкодавы принял бой», — написали в Facebook батальона.

Военнослужащие этого подразделения встречали врага в селе Тихое — у восточных окраин Волчанска. Позже их перебросили в сам город.

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«С того момента мы уже как стали в Волчанске, так и стоим больше 10 месяцев. За это время мы не потеряли позиции, батальон держит свой район обороны. Далее последовала масштабная операция по освобождению Агрегатного завода в Волчанске. После освобождения завода мы провели зачистку, и он также перешел в нашу полосу ответственности», — прокомментировал командир батальона с позывным «Фартовый».

Сейчас весь Волчанск — сплошные руины. Именно в них и приходится держать оборону.

«От домов остался кирпич, обломки бетона. Под ними – норы. Это война в норах. Мы в норах, оккупанты в норах. Видим движение противника, пехота выходит и расстреливает их. Вот и вся тактика. Все просто и сложно одновременно», – поделился комбат.

С начала этого года, по данным «Фартового» его подразделение вывело из строя 500 оккупантов.

«Пока мы их держим здесь – мы защищаем следующие населенные пункты. Мы «затягиваем» на себя силы оккупантов, которые пытаются нас выбить. Этим они где-то ослабляют фронт, и другие подразделения – штурмовые, десантные, где-то продвигаются по другим направлениям. А мы здесь стоим. Такая у нас работа», — отметил комбат.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2025 в 14:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Год назад, 10 мая 2024-го, российская армия повторно прорвала границу в Харьковской области и начала наступление. Наиболее тяжелым последствием стало полное разрушение Волчанска".