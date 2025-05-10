Год начала второго «наступления на Харьков»: во что превратили Волчанск (фото)
Год назад, 10 мая 2024-го, российская армия повторно прорвала границу в Харьковской области и начала наступление. Наиболее тяжелым последствием этого вторжения стало полное разрушение Волчанска.
Кадры мертвого города опубликовали на странице 34-го отдельного мотопехотного батальона «Волкодавы» 57 ОМПБр в Facebook. Защитники Украины поделились воспоминаниями, как все начиналось.
«Ровно год назад россияне начали наступление на Волчанск. Оккупанты всю ночь обстреливали город артиллерией, ракетами и авиабомбами, а утром начали штурмовые действия. 10 мая 2024 года 34-й отдельный мотопехотный батальон Волкодавы принял бой», — написали в Facebook батальона.
Военнослужащие этого подразделения встречали врага в селе Тихое — у восточных окраин Волчанска. Позже их перебросили в сам город.
Читайте также: По приказу давали огонь только в ответ — командир подразделения на Харьковщине
«С того момента мы уже как стали в Волчанске, так и стоим больше 10 месяцев. За это время мы не потеряли позиции, батальон держит свой район обороны. Далее последовала масштабная операция по освобождению Агрегатного завода в Волчанске. После освобождения завода мы провели зачистку, и он также перешел в нашу полосу ответственности», — прокомментировал командир батальона с позывным «Фартовый».
Сейчас весь Волчанск — сплошные руины. Именно в них и приходится держать оборону.
«От домов остался кирпич, обломки бетона. Под ними – норы. Это война в норах. Мы в норах, оккупанты в норах. Видим движение противника, пехота выходит и расстреливает их. Вот и вся тактика. Все просто и сложно одновременно», – поделился комбат.
С начала этого года, по данным «Фартового» его подразделение вывело из строя 500 оккупантов.
«Пока мы их держим здесь – мы защищаем следующие населенные пункты. Мы «затягиваем» на себя силы оккупантов, которые пытаются нас выбить. Этим они где-то ослабляют фронт, и другие подразделения – штурмовые, десантные, где-то продвигаются по другим направлениям. А мы здесь стоим. Такая у нас работа», — отметил комбат.
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, волчанск, новости Харькова, разрушения, руйнування;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Год начала второго «наступления на Харьков»: во что превратили Волчанск (фото)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 мая 2025 в 14:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Год назад, 10 мая 2024-го, российская армия повторно прорвала границу в Харьковской области и начала наступление. Наиболее тяжелым последствием стало полное разрушение Волчанска".