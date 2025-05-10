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По приказу давали огонь только в ответ — командир подразделения на Харьковщине

Фронт 12:02   10.05.2025
Оксана Горун
По приказу давали огонь только в ответ — командир подразделения на Харьковщине Скриншот

Николай Волохов, командир подразделения «Terrа» 3-й ОШБр, которая воюет в Харьковской области, рассказал, что хочет верить в окончание войны, но опыт подсказывает, что доверять РФ нельзя.

«На линии боестолкновения происходит определенное уменьшение интенсивности. И, конечно, тот приказ, который был получен от высшего командования — давать огонь только в ответ, был соблюден с нашей стороны. Мы давали огонь только в ответ, но мы давали этот огонь, потому что враг наносил удары первым. Четко отвечаю. Да, боестолкновений было меньше, но это не какая-то «добрая воля» Кремля. Это просто попытка ввести нас в заблуждение. Это попытка в заблуждение ввести весь мир и показать, будто Россия хочет какого-то мира», — сказал Волохов в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Военный подчеркнул: его личный опыт, начиная еще с 2014 года, показывает: каждый раз россияне обманывали. При этом признался: как и все, он очень хотел бы верить в скорый мир.

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«Очень хочется верить в то, что война окончится. И поверьте, военным в это хочется верить больше всего, потому что цена, которую мы платим, — цена потерь жизней друзей — это самое ужасное, что может произойти. И очень хочется верить, что оно как-то заканчивается. Но это уже третий год войны, и это уже… Я уже не скажу вам даже, какое анонсируемое перемирие, какое-то прекращение огня временное, но это все не работает. Россия просто таким образом хочет на международной арене показать, что: смотрите, какая она хорошая, она манипулирует нашими эмоциями…  Друзья, верить россиянам нельзя, верить россиянам о мире нельзя, как бы ни хотелось внутри, говорю о своих чувствах, хотелось бы, чтобы все это как можно скорее закончилось. Но оно не закончится. Точнее так: оно закончится, но только в одном случае. Если мы все сплотимся, если мы все будем сильными, если мы все будем целенаправленными, если мы все будем готовы к тому, чтобы воевать до победного конца. Только тогда мы одержим победу», — подчеркнул командир.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2025 в 12:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Николай Волохов, командир подразделения «Terrа» 3-й ОШБр рассказал, что хочет верить в окончание войны, но опыт подсказывает, что доверять РФ нельзя".