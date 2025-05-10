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Сутки без обстрелов и пострадавших прошли в Харьковской области — Синегубов

Происшествия 08:49   10.05.2025
Оксана Горун
Сутки без обстрелов и пострадавших прошли в Харьковской области — Синегубов Фото: ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 10 мая сообщил о «тихих» сутках в регионе.

«За прошедшие сутки вражеских обстрелов в Харьковской области не зафиксировано. Пострадавших нет», — написал Синегубов.

Он также отметил, что бои на фронте в области продолжались: враг шесть раз штурмовал позиции Сил обороны в районе Волчанска и трижды — на Купянском направлении.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2025 в 08:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 10 мая сообщил о «тихих» сутках в регионе".