Сутки без обстрелов и пострадавших прошли в Харьковской области — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 10 мая сообщил о «тихих» сутках в регионе.

«За прошедшие сутки вражеских обстрелов в Харьковской области не зафиксировано. Пострадавших нет», — написал Синегубов.

Он также отметил, что бои на фронте в области продолжались: враг шесть раз штурмовал позиции Сил обороны в районе Волчанска и трижды — на Купянском направлении.