Сутки без обстрелов и пострадавших прошли в Харьковской области — Синегубов
Фото: ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 10 мая сообщил о «тихих» сутках в регионе.
«За прошедшие сутки вражеских обстрелов в Харьковской области не зафиксировано. Пострадавших нет», — написал Синегубов.
Он также отметил, что бои на фронте в области продолжались: враг шесть раз штурмовал позиции Сил обороны в районе Волчанска и трижды — на Купянском направлении.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2025 в 08:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 10 мая сообщил о «тихих» сутках в регионе".