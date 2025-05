Война между Индией и Пакистаном вышла на новый уровень: что происходит

Война между двумя ядерными государствами разгорается в Азии. После серии ударов Индии по объектам в Пакистане местные военные 10 мая начали отвечать.

10 мая на территории Индии и контролируемой ею части Кашмира раздаются взрывы. Буквально десятки минут назад взрывы слышали в Сринагаре — крупнейшем городе Кашмира, находящегося под контролем Индии. Перед этим военное командование Пакистана сделало заявление, что начинает операцию против Индии в субботу утром в ответ на недавнюю «индийскую агрессию», пишет CNN.

«Это заявление было сделано вскоре после того, как Пакистан заявил, что Индия атаковала несколько его военных авиабаз. Сразу после того, как Пакистан сделал это заявление, его правительство опубликовало на X сообщение: «Индия теперь должна подготовиться к ответу Пакистана», — отмечают журналисты.

Следом в Индии действительно прогремели взрывы.

Just saw an artillery shell fall about 300 meters from where I am — and chance captured its video.

No idea about the damage. It fell on or immediately around a local structure of this town at the India- Pakistan frontier. @AFP pic.twitter.com/MHzGtk9cH3

May 7, 2025