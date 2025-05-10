Война между Индией и Пакистаном вышла на новый уровень: что происходит

Война между двумя ядерными государствами разгорается в Азии. После серии ударов Индии по объектам в Пакистане местные военные 10 мая начали отвечать.

10 мая на территории Индии и контролируемой ею части Кашмира раздаются взрывы. Буквально десятки минут назад взрывы слышали в Сринагаре — крупнейшем городе Кашмира, находящегося под контролем Индии. Перед этим военное командование Пакистана сделало заявление, что начинает операцию против Индии в субботу утром в ответ на недавнюю «индийскую агрессию», пишет CNN.

«Это заявление было сделано вскоре после того, как Пакистан заявил, что Индия атаковала несколько его военных авиабаз. Сразу после того, как Пакистан сделал это заявление, его правительство опубликовало на X сообщение: «Индия теперь должна подготовиться к ответу Пакистана», — отмечают журналисты.

Следом в Индии действительно прогремели взрывы.

Just saw an artillery shell fall about 300 meters from where I am — and chance captured its video. No idea about the damage. It fell on or immediately around a local structure of this town at the India- Pakistan frontier. @AFP pic.twitter.com/MHzGtk9cH3 — Bhuvan Bagga 把奥文 (@Bhuvanbagga) May 7, 2025

В Пакистане заявили, про поразили несколько целей на контролируемой Индией территории Кашмира. Как утверждают пакистанцы, поражены штабы, военные аэродромы и склады и так далее. Большинство целей находятся вблизи фактической границы стран на спорной территории Кашмира, однако есть и объекты в глубине индийской территории.

NOT GAZA.#Pakistan now has launched ballistic and cruise missiles at #India.

Artillery exchanges are also taking place in kashmir.

Indian brigade HQ destroyed by Pakistan in a precision strike.pic.twitter.com/9Bj9jrSLWZ — «Solidarity is a verb» (@SaveSJarrah) May 6, 2025

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Ранее руководство Пакистана заявило, что Индия выпустила ракеты по ключевым военным базам, в том числе по базе недалеко от столицы страны — Исламабада. Большинство ракет перехватила ПВО, заявил пакистанский генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри. А те, которые упали, якобы не нанесли ущерба.

«Удар Индии по пакистанским авиационным базам, одна из которых находится в окрестностях столицы страны Исламабада, демонстрирует, что конфликт между двумя ядерными странами, начавшийся после террористического акта в контролируемой Индией части Кашмира, выходит из-под контроля и распространяется далеко за границы спорной территории, — пишет украинский журналист Виталий Портников. — Наблюдатели, которые не могли поверить в такой поворот событий, не учитывали того факта, что предыдущие крупные индийско-пакистанские войны со стороны Индии контролировались правительствами партии Индийский национальный конгресс, которая продолжала жить категориями единого политического пространства даже после того, как потерпела поражение в создании единой Индии и согласилась на разделение страны на Индию и Пакистан. Но Бхаратия джаната парти, которой руководит нынешний премьер Нарендра Моди, руководствуется совершенно другим, гораздо более радикальным видением идеологии конфликта с Пакистаном. Поэтому некоторые шаги могут быть продиктованы именно этой идеологией, быть эмоциональными, ошибочными и неотвратимыми. А для пакистанской армии не отвечать на такие шаги — значит потерять власть в стране, которая давно уже контролируется именно военными, а не гражданскими политиками. И да, это формула возможной большой войны. Которая к тому же может продемонстрировать — а это важно для украинцев — что наличие ядерного оружия еще не гарантирует вам безопасности. И даже не гарантирует вам того, что по вам не будет нанесен ядерный удар. Она гарантирует только одно — что вы сможете нанести ответный ядерный удар. Конечно, если вы выживете«.