До Харькова донеслись звуки взрывов: две ракеты ударили по пригороду Чугуева
Фото иллюстративное/Харьковский горсовет
Около 18:30 российские военные ударили двумя ракетами по окрестностям Чугуева Харьковской области.
Дополнено в 19:07. Информация о пострадавших и последствиях попаданий уточняется, пишет начальник ХОВА и призывает не игнорировать сигналы тревоги.
18:37. Около 18:30 в Чугуевском районе прогремели два взрыва. Им предшествовали предупреждения мониторинговых каналов о ракетной угрозе. В 18:28 воздушная тревога была объявлена в Харькове.
Звуки взрывов донеслись до города и на них отреагировал мэр Игорь Терехов. Он подтвердил, что под ударом, предварительно, была область.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 19:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 18:30 российские военные ударили двумя ракетами по окрестностям Чугуева Харьковской области.".