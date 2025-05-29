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До Харькова донеслись звуки взрывов: две ракеты ударили по пригороду Чугуева

Происшествия 19:07   29.05.2025
Елена Нагорная
До Харькова донеслись звуки взрывов: две ракеты ударили по пригороду Чугуева Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Около 18:30 российские военные ударили двумя ракетами по окрестностям Чугуева Харьковской области.

Дополнено в 19:07. Информация о пострадавших и последствиях попаданий уточняется, пишет начальник ХОВА и призывает не игнорировать сигналы тревоги.

18:37. Около 18:30 в Чугуевском районе прогремели два взрыва. Им предшествовали предупреждения мониторинговых каналов о ракетной угрозе. В 18:28 воздушная тревога была объявлена в Харькове.

Звуки взрывов донеслись до города и на них отреагировал мэр Игорь Терехов. Он подтвердил, что под ударом, предварительно, была область.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 19:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 18:30 российские военные ударили двумя ракетами по окрестностям Чугуева Харьковской области.".