До Харькова донеслись звуки взрывов: две ракеты ударили по пригороду Чугуева

Около 18:30 российские военные ударили двумя ракетами по окрестностям Чугуева Харьковской области.

Дополнено в 19:07. Информация о пострадавших и последствиях попаданий уточняется, пишет начальник ХОВА и призывает не игнорировать сигналы тревоги.

18:37. Около 18:30 в Чугуевском районе прогремели два взрыва. Им предшествовали предупреждения мониторинговых каналов о ракетной угрозе. В 18:28 воздушная тревога была объявлена в Харькове.

Звуки взрывов донеслись до города и на них отреагировал мэр Игорь Терехов. Он подтвердил, что под ударом, предварительно, была область.