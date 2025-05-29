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На Купянском направлении идет бой – Генштаб ВСУ на 16:00

Фронт 16:47   29.05.2025
Виктория Яковенко
На Купянском направлении идет бой – Генштаб ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении украинские воины сегодня остановили две атаки РФ в районах Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении враг дважды совершал штурмовые действия в районе Новой Кругляковки, продолжается бой.

Кроме этого, в результате обстрелов с территории РФ пострадала Тимофеевка Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 16:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".