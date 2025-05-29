На Купянском направлении идет бой – Генштаб ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Харьковском направлении украинские воины сегодня остановили две атаки РФ в районах Старицы и Волчанска.
На Купянском направлении враг дважды совершал штурмовые действия в районе Новой Кругляковки, продолжается бой.
Кроме этого, в результате обстрелов с территории РФ пострадала Тимофеевка Харьковской области.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 16:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".