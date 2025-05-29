На Купянском направлении идет бой – Генштаб ВСУ на 16:00

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении украинские воины сегодня остановили две атаки РФ в районах Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении враг дважды совершал штурмовые действия в районе Новой Кругляковки, продолжается бой.

Кроме этого, в результате обстрелов с территории РФ пострадала Тимофеевка Харьковской области.