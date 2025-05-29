Зарплату в 120 тыс. грн предлагают на Харьковщине: лучшие вакансии недели
ХОВА и областной центр занятости опубликовали десятку лучших вакансий, которые актуальны на Харьковщине 29 мая.
По данным областной службы занятости, сейчас в регионе для соискателей доступны 3197 вакансий. С полным перечнем можно ознакомиться тут.
Лучшие предложения, по мнению специалистов, следующие.
1. Радиотелефонист – 120 000 грн.
2. Главный электромеханик – 39 700 грн.
3. Инженер по проектно-сметной работе – 35 000 грн.
4. Психолог – 30 000 грн.
5. Слесарь по сборке металлических конструкций – 29 900 грн.
6. Маляр – 25 000 грн.
7. Оператор по ветеринарной обработке животных – 24 990 грн.
8. Агроном – 20 000 грн.
9. Заведующий филиалом библиотеки – 19 990 грн.
10. Офис-администратор – 19 900 грн.
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С областной службой занятости можно связаться, позвонив на «горячую» линию с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по телефонам: 0 800 600 498; (096) 055 48 69.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 11:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и областной центр занятости опубликовали десятку лучших вакансий, которые актуальны на Харьковщине 29 мая".