Экс-судья с Харьковщины, работавшая на РФ, получила 15 лет тюрьмы

Харьковская областная прокуратура сообщила, что бывшую главу Волчанского райсуда признали виновной в госизмене.

Следствие доказало, что когда Волчанск находился под оккупацией, фигурантка пошла на сотрудничество с россиянами.

«Она активно участвовала в создании незаконного органа – «Волчанский районный суд Харьковской области», где планировала занять должность «председателя». Спойлер: из-за контрнаступления ВСУ квазисуд создать так и не получилось, однако судья предпринимала все возможные шаги для проведения подрывной деятельности против Украины», — рассказали и прокуратуре.

Отмечается, что женщина проводила собрание, где агитировала судей и работников аппарата работать на оккупантов. Она также заявляла, что будет проходить курсы повышения квалификации в России, а по возвращении лично будет принимать экзамен от каждого работника на знание российского законодательства.

«Фигурантка сообщила, что для работы в суде необходим паспорт гражданина рф. Она призвала подчиненных как можно быстрее его получить. Для этого в помещении суда фигурантка даже организовала пункт приема документов для получения российских паспортов», – установили правоохранители.

На заседаниях женщины не было. Поскольку она скрывается на территории РФ, срок отбывания наказания будет исчисляться с момента ее задержания. Сейчас женщина – в розыске.

Ей назначили 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества и лишением права занимать должности в судебных органах, правоохранительных органах, органах власти, местного самоуправления и предприятиях, учреждениях, организациях, созданных органами власти и местного самоуправления, сроком на 3 года.