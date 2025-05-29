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Готовился прорыв ДРГ на север Харьковщины: СБУ поймала информатора ФСБ

Происшествия 10:12   29.05.2025
Оксана Горун
Готовился прорыв ДРГ на север Харьковщины: СБУ поймала информатора ФСБ

СБУ сообщила, что задержала 45-летнего работника одного из комбинатов в Богодуховском районе. Подозревают, что он работал на врага.

«СБУ задержала информатора фсб, готовившего прорыв российских ВРГ на север Харьковщины», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По информации Абдулы, в работе на врага подозревают жителя Богодуховского района.

«Под видом рабочих поездок он объезжал прифронтовые территории у северной границы, где снимал локации украинских войск на камеру своего телефона. Собранные координаты он обозначал на Google-картах, а затем соответствующие скриншоты посылал своему куратору из фсб», — пояснил спикер УСБУ.

Целью было разведать маршруты для российских ДРГ, чтоб те смогли совершить прорыв вглубь территории Харьковской области.

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«В частности, задачей агента было найти и предложить тропы «в обход» оборонных позиций ВСУ и Госпогранслужбы», — отметил Абдула.

Также подозревают, что мужчина наводил КАБы по приграничью и объектам критической инфраструктуры. Фигуранта задержали у него дома. Ему сообщили о подозрении в несанкционированном распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Сейчас житель Харьковщины — в СИЗО без права внести залог.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 10:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ сообщила, что задержала 45-летнего работника одного из комбинатов в Богодуховском районе. Подозревают, что он работал на врага".