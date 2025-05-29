Готовился прорыв ДРГ на север Харьковщины: СБУ поймала информатора ФСБ

СБУ сообщила, что задержала 45-летнего работника одного из комбинатов в Богодуховском районе. Подозревают, что он работал на врага.

«СБУ задержала информатора фсб, готовившего прорыв российских ВРГ на север Харьковщины», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По информации Абдулы, в работе на врага подозревают жителя Богодуховского района.

«Под видом рабочих поездок он объезжал прифронтовые территории у северной границы, где снимал локации украинских войск на камеру своего телефона. Собранные координаты он обозначал на Google-картах, а затем соответствующие скриншоты посылал своему куратору из фсб», — пояснил спикер УСБУ.

Целью было разведать маршруты для российских ДРГ, чтоб те смогли совершить прорыв вглубь территории Харьковской области.

«В частности, задачей агента было найти и предложить тропы «в обход» оборонных позиций ВСУ и Госпогранслужбы», — отметил Абдула.

Также подозревают, что мужчина наводил КАБы по приграничью и объектам критической инфраструктуры. Фигуранта задержали у него дома. Ему сообщили о подозрении в несанкционированном распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Сейчас житель Харьковщины — в СИЗО без права внести залог.