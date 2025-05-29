Готовился прорыв ДРГ на север Харьковщины: СБУ поймала информатора ФСБ
СБУ сообщила, что задержала 45-летнего работника одного из комбинатов в Богодуховском районе. Подозревают, что он работал на врага.
«СБУ задержала информатора фсб, готовившего прорыв российских ВРГ на север Харьковщины», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
По информации Абдулы, в работе на врага подозревают жителя Богодуховского района.
«Под видом рабочих поездок он объезжал прифронтовые территории у северной границы, где снимал локации украинских войск на камеру своего телефона. Собранные координаты он обозначал на Google-картах, а затем соответствующие скриншоты посылал своему куратору из фсб», — пояснил спикер УСБУ.
Целью было разведать маршруты для российских ДРГ, чтоб те смогли совершить прорыв вглубь территории Харьковской области.
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«В частности, задачей агента было найти и предложить тропы «в обход» оборонных позиций ВСУ и Госпогранслужбы», — отметил Абдула.
Также подозревают, что мужчина наводил КАБы по приграничью и объектам критической инфраструктуры. Фигуранта задержали у него дома. Ему сообщили о подозрении в несанкционированном распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Сейчас житель Харьковщины — в СИЗО без права внести залог.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: абдула, граница, дрг, задержали, наступ, наступление, новости Харькова, подозрение, СБУ, фсб;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 10:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ сообщила, что задержала 45-летнего работника одного из комбинатов в Богодуховском районе. Подозревают, что он работал на врага".