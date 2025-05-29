Продолжаются бои в районе Волчанска: Генштаб сообщил об обстановке

Генштаб ВСУ в утренней сводке 29 мая проинформировал о 12 боях в Харьковской области, а также резко возросшей активности врага на Лиманском направлении.

«На Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Старицы, Волчанска и Красного Первого. На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово и Зеленого Гая», — сообщили в ГШ.

В то же время практически вдвое возросло количество боев на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении — до 24 за сутки. Там российская армия прорывается, в том числе, к админграницам Харьковской области. Генштаб упомянул штурмы в направлении села Новый Мир.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 205 боев.

«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления беспилотными летательными аппаратами и двум артиллерийским средствам противника», — проинформировали защитники.

Генштаб обновил данные о потерях врага.