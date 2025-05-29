Продолжаются бои в районе Волчанска: Генштаб сообщил об обстановке
Генштаб ВСУ в утренней сводке 29 мая проинформировал о 12 боях в Харьковской области, а также резко возросшей активности врага на Лиманском направлении.
«На Харьковском направлении враг четырежды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Старицы, Волчанска и Красного Первого. На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово и Зеленого Гая», — сообщили в ГШ.
В то же время практически вдвое возросло количество боев на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении — до 24 за сутки. Там российская армия прорывается, в том числе, к админграницам Харьковской области. Генштаб упомянул штурмы в направлении села Новый Мир.
В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 205 боев.
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«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления беспилотными летательными аппаратами и двум артиллерийским средствам противника», — проинформировали защитники.
Генштаб обновил данные о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, волчанск, генштаб, зведення, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2025 в 08:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 29 мая проинформировал о 12 боях в Харьковской области, а также резко возросшей активности врага на Лиманском направлении".