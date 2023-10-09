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Крал мобильные в транспорте и ТЦ Харькова: вор сядет на 5,5 года

Происшествия 09:22   09.10.2023
Оксана Горун
Крал мобильные в транспорте и ТЦ Харькова: вор сядет на 5,5 года

Суд отправил за решетку вора-рецедивиста, который оставлял жителей Харькова без средств связи во время войны.

«В течение апреля-мая этого года злоумышленник промышлял воровством. Его жертвами становились пассажиры общественного транспорта и посетители торговых центров, где он похищал мобильные телефоны. Кроме того, из рецепции медицинского учреждения злоумышленник смог выкрасть ноутбук. Наворованное злоумышленник планировал перепродавать и так «зарабатывать», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

В суде свою вину обвиняемый признал. Как оказалось, кражами он промышлял и раньше — и уже сидел за это. Только недавно он вышел из тюрьмы. Суд отправил его обратно  — на пять лет и шесть месяцев.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 09:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд отправил за решетку вора-рецедивиста, который оставлял жителей Харькова без средств связи во время войны".