Крал мобильные в транспорте и ТЦ Харькова: вор сядет на 5,5 года
Суд отправил за решетку вора-рецедивиста, который оставлял жителей Харькова без средств связи во время войны.
«В течение апреля-мая этого года злоумышленник промышлял воровством. Его жертвами становились пассажиры общественного транспорта и посетители торговых центров, где он похищал мобильные телефоны. Кроме того, из рецепции медицинского учреждения злоумышленник смог выкрасть ноутбук. Наворованное злоумышленник планировал перепродавать и так «зарабатывать», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
В суде свою вину обвиняемый признал. Как оказалось, кражами он промышлял и раньше — и уже сидел за это. Только недавно он вышел из тюрьмы. Суд отправил его обратно — на пять лет и шесть месяцев.
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 09:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд отправил за решетку вора-рецедивиста, который оставлял жителей Харькова без средств связи во время войны".