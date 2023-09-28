Украли у женщин $40 тысяч: на Харьковщине поймали банду домушников (фото)

Правоохранители Харьковщины «по горячим следам» задержали троих жителей города Змиев, которые в Мерефе обокрали частный дом, где живут две женщины. Воры вынесли 40 тысяч долларов и ювелирные украшения.

Трое ранее знакомых мужчин в возрасте 34, 45, 46 лет заинтересовались домом «по наводке». 26 сентября они приехали в Мерефу на автомобиле, выбрав время, когда хозяев не было дома. Двое выломали оконную раму и влезли в дом, а третий остался на территории домовладения «контролировать обстановку», сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

С украденными 40 тысячами долларов и ювелирными украшениями злоумышленники сели в авто и уехали. Правоохранители задержали их в Змиеве.



По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, это не единственный эпизод. В тот же день в Мерефе мужчины украли из другого дома тысячу долларов и 3 тысячи гривен. А в августе в Змиеве злоумышленники проникли в квартиру девятиэтажки и забрали оттуда 85 тысяч гривен.

Всем троим сообщили о подозрении по факту кражи, совершенной повторно, в условиях военного положения и в особо крупных размерах (ч. ч. 4, 5 ст. 185 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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