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Вкрали у жінок $40 тисяч: на Харківщині спіймали банду домушників (фото)

Події 20:27   28.09.2023
Олена Нагорна
Вкрали у жінок $40 тисяч: на Харківщині спіймали банду домушників (фото)

Правоохоронці Харківщини «по гарячих слідах» затримали трьох мешканців міста Зміїв, які в Мерефі обікрали приватний будинок, де мешкають дві жінки. Злодії поцупили 40 тисяч доларів та ювелірні прикраси.

Троє раніше знайомих чоловіків віком 34, 45, 46 років зацікавилися домом «по наводці». 26 вересня вони приїхали в Мерефу на автомобілі, обравши час, коли господарок не було вдома. Двоє виламали віконну раму та влізли в будинок, а третій залишився на території домоволодіння «контролювати обстановку», повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

З вкраденими 40 тисячами доларів та ювелірними прикрасами зловмисники сіли в авто та поїхали. Правоохоронці затримали їх у Змієві.

За даними ГУ Нацполіції у Харківській області, це не єдиний епізод. Того ж дня у Мерефі чоловіки вкрали з іншого будинку тисячу доларів та 3 тисячі гривень. А у серпні у Змієві зловмисники проникли у квартиру дев’ятиповерхівки та забрали звідти 85 тисяч гривень.

Усім трьом повідомили про підозру за фактом крадіжки, вчиненої повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. ч. 4, 5 ст. 185 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 20:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці Харківщини «по гарячих слідах» затримали трьох мешканців міста Зміїв, які в Мерефі обікрали приватний будинок, де мешкають дві жінки. Злодії поцупили 40 тисяч доларів та ювелірні прикраси.".