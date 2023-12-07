Сколько стоят искусственные елки в Харькове: в мэрии назвали цены
В мэрии Харькова проанализировали цены на искусственные елки и праздничные декоративные композиции.
Как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка горсовета, цены на искусственные елки зависят от размера материала и страны производителя. На стоимость дерева влияет также наличие декора и дополнительных аксессуаров.
По данным мэрии:
— настольные елки до 50 см стоят от 150 грн,
— литая полуметровая елка в горшке — от 300 грн,
— елки и сосны высотой один метр – от 600 до 1,8 тыс. грн,
— елки и сосны высотой два метра – от 1 тыс. до 6 тыс. грн.
В департаменте добавили, что цены на венки из искусственной хвои колеблются от 250 до 750 грн. Фигурки Санты или Святого Николая высотой 30-60 см стоят от 500 до 1,8 тысячи.
Маленькие гномы 15-25 см – от 50 до 350 грн, а большие гномы – от 250 до 1,5 тысячи.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: елки, исскуственные, міськрада, мэрия, сосна, Харьков, хвоя, цены;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 14:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии Харькова проанализировали цены на искусственные елки и праздничные декоративные композиции.".