Сколько стоят искусственные елки в Харькове: в мэрии назвали цены

В мэрии Харькова проанализировали цены на искусственные елки и праздничные декоративные композиции.

Как сообщили в департаменте административных услуг и потребительского рынка горсовета, цены на искусственные елки зависят от размера материала и страны производителя. На стоимость дерева влияет также наличие декора и дополнительных аксессуаров.

По данным мэрии:

— настольные елки до 50 см стоят от 150 грн,

— литая полуметровая елка в горшке — от 300 грн,

— елки и сосны высотой один метр – от 600 до 1,8 тыс. грн,

— елки и сосны высотой два метра – от 1 тыс. до 6 тыс. грн.

В департаменте добавили, что цены на венки из искусственной хвои колеблются от 250 до 750 грн. Фигурки Санты или Святого Николая высотой 30-60 см стоят от 500 до 1,8 тысячи.

Маленькие гномы 15-25 см – от 50 до 350 грн, а большие гномы – от 250 до 1,5 тысячи.