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Скільки коштують штучні ялинки у Харкові: у мерії назвали ціни

Суспільство 14:39   07.12.2023
Вікторія Яковенко
Скільки коштують штучні ялинки у Харкові: у мерії назвали ціни Фото: Олена Нагорна

У мерії Харкова проаналізували ціни на штучні ялинки та декоративні святкові композиції.

Як повідомили у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міськради, ціни на штучні ялинки залежать від розміру, матеріалу та країни виробника. На вартість дерева також впливає наявність декору і додаткових аксесуарів.

За даними мерії:

– настільні ялинки до 50 см коштують від 150 грн,

– лита півметрова ялинка в горщику – від 300 грн,

– ялинки та сосни висотою один метр – від 600 до 1,8 тис. грн,

– ялинки та сосни висотою два метри – від 1 тис. до 6 тис. грн.

У департаменті додали, що ціни на вінки зі штучної хвої коливаються від 250 до 750 грн. Фігурки Санти або Святого Миколая висотою 30-60 см коштують від 500 до 1,8 тисячі.

Маленькі гноми 15-25 см – від 50 до 350 грн, а великі гноми – від 250 до 1,5 тисячі.

Фото: Олена Нагорна

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 14:39;

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