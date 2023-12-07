Скільки коштують штучні ялинки у Харкові: у мерії назвали ціни
У мерії Харкова проаналізували ціни на штучні ялинки та декоративні святкові композиції.
Як повідомили у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міськради, ціни на штучні ялинки залежать від розміру, матеріалу та країни виробника. На вартість дерева також впливає наявність декору і додаткових аксесуарів.
За даними мерії:
– настільні ялинки до 50 см коштують від 150 грн,
– лита півметрова ялинка в горщику – від 300 грн,
– ялинки та сосни висотою один метр – від 600 до 1,8 тис. грн,
– ялинки та сосни висотою два метри – від 1 тис. до 6 тис. грн.
У департаменті додали, що ціни на вінки зі штучної хвої коливаються від 250 до 750 грн. Фігурки Санти або Святого Миколая висотою 30-60 см коштують від 500 до 1,8 тисячі.
Маленькі гноми 15-25 см – від 50 до 350 грн, а великі гноми – від 250 до 1,5 тисячі.
Читайте також: Скільки коштує прикрасити ялинку і дім у Харкові – ціни на новорічний декор
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: елки, исскуственные, міськрада, мерія, сосна, Харків, хвоя, цены;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Скільки коштують штучні ялинки у Харкові: у мерії назвали ціни»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 14:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії Харкова проаналізували ціни на штучні ялинки та декоративні святкові композиції.".