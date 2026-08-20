«Я не сама»: у Харкові збирали жінок, чиє життя пов’язане з війною

15 серпня в Харкові відбувся форум «Жіноче коло» для дружин, партнерок і матерів військовослужбовців, родичок зниклих безвісти захисників, ветеранок та членкинь ветеранських родин. Поруч із ними були фахівці й організації, здатні надати реальну допомогу.

Організатори кажуть, що це фінальний захід проєкту «Жіноча сила у підтримці».

«Форум став місцем зустрічі жінок із представниками ветеранських центрів, громадських і благодійних організацій, фахівцями у сфері соціального та правового захисту, протидії гендерно зумовленому і домашньому насильству. Це був простір, у якому жінка могла не тільки слухати, але й запитувати. Не лише отримувати інформацію, а знаходити конкретний контакт. Не залишатися сам на сам зі своєю проблемою, а бачити поруч людей та організації, до яких можна звернутися завтра», – розповіли організатори.

Зазначається, що центральною подією форуму стала панельна дискусія «Чекаємо разом». Під час дискусії говорили про юридичний супровід військовослужбовців та їхніх родин, соціальний захист жінок і дітей захисників, підтримку сімей зниклих безвісти, доступ до необхідних послуг, а також запобігання та реагування на гендерно зумовлене й домашнє насильство.

Особливістю «Жіночого кола» стало те, що форум не обмежився виступами зі сцени. У просторі заходу працювали презентаційні локації громадських і благодійних організацій.

Харківський форум завершився, але «Жіноче коло» продовжується, додають організатори. Естафету прийме Запоріжжя, де 21 серпня заплановано проведення такого самого форуму.

«І це особливо символічно. Два прифронтові міста. Дві області, які щодня відчувають наслідки війни. Тисячі родин військовослужбовців. Тисячі жінок, які продовжують працювати, виховувати дітей, волонтерити, допомагати іншим — і чекати. Ми хочемо, щоб коло ставало ширшим. Підтримка починається не з великої програми чи документа. Вона починається з моменту, коли людина розуміє: «Я не сама», – зазначили організатори.