Жалобу за загиблими оголосили в Києві

Мер Віталій Кличко повідомив, що завтра, 21 серпня, у столиці оголосили жалобу за загиблими в Києві внаслідок масованого російського обстрілу.

“У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 21 серпня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи“, – написав Кличко.

Він також уточнив, що наразі відомо вже про 12 загиблих, кількість постраждалих – понад тридцять. Профільні служби досі ліквідовують наслідки масованої атаки.

Нагадаємо, вночі 20 серпня Київ пережив масовану комбіновану атаку. У трьох районах рятувальники ліквідують пожежі, пошкоджена цивільна інфраструктура, у деяких районах почалися проблеми зі світлом. За попередніми підрахунками моніторингових ТГ-каналів, за час обстрілу по столиці вдарили близько 70 ракет різних типів і реактивні безпілотники. Загинули 12 людей, постраждалих – понад 30.