Live

Жалобу за загиблими оголосили в Києві

Події 09:26   20.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Жалобу за загиблими оголосили в Києві Фото: zoda.gov.ua

Мер Віталій Кличко повідомив, що завтра, 21 серпня, у столиці оголосили жалобу за загиблими в Києві внаслідок масованого російського обстрілу. 

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 21 серпня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи“, – написав Кличко.

Він також уточнив, що наразі відомо вже про 12 загиблих, кількість постраждалих – понад тридцять. Профільні служби досі ліквідовують наслідки масованої атаки.

Нагадаємо, вночі 20 серпня Київ пережив масовану комбіновану атаку. У трьох районах рятувальники ліквідують пожежі, пошкоджена цивільна інфраструктура, у деяких районах почалися проблеми зі світлом. За попередніми підрахунками моніторингових ТГ-каналів, за час обстрілу по столиці вдарили близько 70 ракет різних типів і реактивні безпілотники. Загинули 12 людей, постраждалих – понад 30.

Читайте також: Без загиблих та постраждалих минула доба на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Втекла з лікарні: неповнолітню розшукують в Харкові, прикмети
Втекла з лікарні: неповнолітню розшукують в Харкові, прикмети
20.08.2026, 10:44
Сьогодні 20 серпня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 20 серпня 2026: яке свято та день в історії
20.08.2026, 06:00
Новини Харкова — головне 20 серпня: масований обстріл Києва
Новини Харкова — головне 20 серпня: масований обстріл Києва
20.08.2026, 10:32
АЗС у Харкові атакували вночі росіяни – Терехов
АЗС у Харкові атакували вночі росіяни – Терехов
20.08.2026, 07:16
Вісім загиблих, понад 30 постраждалих: Київ атакували десятки ракет
Вісім загиблих, понад 30 постраждалих: Київ атакували десятки ракет
20.08.2026, 07:42
Основна увага противника – на півночі від Харкова
Основна увага противника – на півночі від Харкова
20.08.2026, 08:14

Новини за темою:

20.08.2026
Без загиблих та постраждалих минула доба на Харківщині
20.08.2026
Вісім загиблих, понад 30 постраждалих: Київ атакували десятки ракет
20.08.2026
АЗС у Харкові атакували вночі росіяни – Терехов
19.08.2026
FPV-дрон атакував чоловіка у Слатиному: у потерпілого струс мозку
19.08.2026
Ціла родина постраждала в Балаклії: РФ атакувала місто БпЛА


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Жалобу за загиблими оголосили в Києві», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2026 в 09:26;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Віталій Кличко повідомив, що завтра, 21 серпня, у столиці оголосили жалобу за загиблими в Києві внаслідок масованого російського обстрілу. ".