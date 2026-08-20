Траур по погибшим объявили в Киеве

Мэр Виталий Кличко сообщил, что завтра, 21 августа в столице объявили траур по погибшим в Киеве в результате массированного российского обстрела.

«В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных постройках города. Также рекомендуется опустить в столице государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 21 августа в Киеве запрещены любые развлекательные мероприятия», – написал Кличко.

Он также уточнил, что на данный момент известно уже о 12 погибших, количество пострадавших – больше тридцати. Профильные службы все еще ликвидируют последствия массированной атаки.

Напомним, ночью 20 августа Киев пережил массированную комбинированную атаку. В трех районах спасатели ликвидируют пожары, разрушена гражданская инфраструктура, в некоторых районах начались проблемы со светом. По предварительным подсчетам мониторинговых ТГ-каналов, за время обстрела по столице ударили около 70 ракет разных типов и реактивные беспилотники. Погибли 12 человек, пострадавших – больше 30.

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