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Траур по погибшим объявили в Киеве

Происшествия 09:26   20.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Траур по погибшим объявили в Киеве Фото: zoda.gov.ua

Мэр Виталий Кличко сообщил, что завтра, 21 августа в столице объявили траур по погибшим в Киеве в результате массированного российского обстрела. 

«В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных постройках города. Также рекомендуется опустить в столице государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 21 августа в Киеве запрещены любые развлекательные мероприятия», – написал Кличко.

Он также уточнил, что на данный момент известно уже о 12 погибших, количество пострадавших – больше тридцати. Профильные службы все еще ликвидируют последствия массированной атаки.

Напомним, ночью 20 августа Киев пережил массированную комбинированную атаку. В трех районах спасатели ликвидируют пожары, разрушена гражданская инфраструктура, в некоторых районах начались проблемы со светом. По предварительным подсчетам мониторинговых ТГ-каналов, за время обстрела по столице ударили около 70 ракет разных типов и реактивные беспилотники. Погибли 12 человек, пострадавших – больше 30.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 20 августа 2026 в 09:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Виталий Кличко сообщил, что завтра, 21 августа в столице объявили траур по погибшим в Киеве в результате массированного российского обстрела. ".